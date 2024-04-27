السبت 27 أبريل 2024
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"العمل حياة" مبادرة جديدة برياضة القليوبية

اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية احتفالا بعيد العمال مبادرة جديدة بعنوان “العمل  حياة.. بناء..مستقبل”، وفقا رؤية وتوجهات وزارة الشباب والرياضة وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.  

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زيارات ميدانية

تستهدف المبادرة زيارات ميدانية للشباب أعضاء مراكز الشباب بواقع زيارة بكل إدارة فرعية لاحد مصانع المحافظة حيث تعد القليوبية أحد أهم المدن الصناعية بمصر  وبها العديد من الصناعات المختلفة بمختلف الإدارات الفرعية، يقدم خلالها شباب القليوبية التهنئة للعمال بعيدهم تعبيرا عن تقدير الشباب للعامل المصري ودوره البارز في تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي    للبلاد.

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يشارك في المباداة عددا من الشباب أعضاء المراكز وأعضاء أندية التطوع، والجوالة، والكشافة،  وأعضاء  برلماني الشباب والطلائع من الشباب والفتيات  يتقدمهم مديري الادارات الفرعية ومشرفي الأنشطة.  

تشمل المبادرة زيارة مصنع نسلة ببنها، والمركز المتطور للتنمية والتغذية المدرسية  بالقناطر الخيرية، وشركة زولا لصناعة المستلزمات الطبية بقرية تصفا  بكفر شكر، ومصنع هيروفيتراك بمدخل قرية ترسا بطوخ، ومصنع ايتوال للحلويات بمنطقة  ١٥ مايو بشبرا الخيمة، ومصنع  موم للأثاث  بالخانكة، ومصنع أبناء مخلوف لصناعة البلاستيك والورق بقليوب، ومصنع  هابي سويت بشبين القناطر.

كما تشمل المبادرة زيارة وفد من شباب البرلمان وأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية  لمجموعة كمارا لتقديم التهاني للعمال في عيد العمال الاربعاء 1مايو وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة الاحتفال بالمناسبات القومية ومشاركة الشباب واندماجهم في القضايا القومية والوطنية.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى التزام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بتنفيذ استراتيجية الوزارة ورؤيتها في بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير المهارات الفردية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وزيادة وعي الشباب بالقضايا المختلفة  والاهتمام بقضايا الشباب لنحقيق رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء قدرات الشباب لحمل لواء الجمهورية الجديدة.  

جدير بالذكر أن  عيد العمال يعود  في أصله لعام 1869 حيث شكل عمال قطاع الملابس في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم، منظمة "فرسان العمل"، كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، واتخذ التنظيم من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.

 

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