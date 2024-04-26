بتكلفة 5 ملايين جنيه، أوقاف القليوبية تفتتح مسجدا جديدا في القناطر

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بـ القليوبية اليوم الجمعة مسجد عمر بن الخطاب بكفر سليم بمدينة القناطر الخيرية ضمن خطة المديرية لافتتاح وتطوير عدد من المساجد.

وأشار الشيخ صفوت أبو السعود إلى أن إجمالي ما تم افتتاحه منذ بداية العام ١٦ مسجدا خلال أربعة شهور فقط.

افتتاح مساجد جديدة بالقليوبية

وأضاف أن مساحة المسجد الذي تم افتتاحه وبلغت مساحة المسجد ٤٥٠ مترا بتكلفة إجمالية بلغت خمسة ملايين جنيه، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.

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ألقى الشيخ صفوت خطبة الجمعة والتى تناولت موضوع تطبيقات حسن الخلق، حيث أكد إلى أن المساجد ليست مبنى فقط وإنما هى معنى ومحتوى ومضمون.



أكد أن القرآن الكريم إلى ذلك فى بيان المراد من الصلاة “إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكذا سائر العبادات حيث تعتبر مدرسة أخلاقية متكاملة”.

أضاف أن الصوم تهذيب وتربية وضبط السلوك الإنسانى ( فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إنى امرؤ صائم ).

وأيضا شعيرة الحج " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج.

جاء البيان النبوي الشريف معلنًا أن أقرب الناس مجلسًا من سيدنا النبي يوم القيامة أصحاب الأخلاق الكريمة والمسالك النبيلة أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.



استطرد أن بيوت الله تجمع ولا تفرق تبعث بوسائل الود والأخوة والمساواة بين الجميع فلا فرق إلا بالتقوى والعمل الصالح.

كما أكد أن الأخلاق هى ميزان التدين فمن زاد عليك فى الأخلاق زاد عليك فى التدين.

جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات لمساجد القليوبية.