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بفارق صوتين، أحمد شوقي نقيبا لأطباء أسنان القليوبية

انتخابات نقابة أطباء
انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية، فيتو

كشفت المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفي لـ نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية لعام 2024 للنقابة العامة والفرعية بالمحافظة، عن تقدم الدكتور أحمد شوقي على مقعد نقيب الأسنان بعد حصوله على 210 أصوات بفارق صوتين عن منافسه الدكتور زكي حلمي  208 أصوات.  

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انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية 

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كما أوضحت المؤشرات تقدم الدكتور أحمد صلاح بحصوله على 232 صوتًا عن منافسه على المقعد الدكتور عمرو توفيق 188 صوتًا وتقدم الدكتور أمير حامد على مقعد تحت السن بحصوله على 219 صوتًا مقابل 173 صوتًا لمنافسه الدكتور صالح أحمد. 

 

نتائج انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية 

وأشار الدكتور حاتم يسري عضو نقابة الأسنان بالقليوبية، والمشرف على الانتخابات إلى أن الانتخابات صارت بصورة جيدة وسط إقبال الأطباء الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع وحتى اللحظات الأخيرة. 

وأضاف في تصريح له أن الانتخابات تمت لاختيار أعضاء النقابة العامة والفرعية، بالنسبة للنقابة العامة يتم اختيار نقيب واثنين من الأعضاء أحدهما فوق السن والآخر تحت السن وعضو آخر لوسط الدلتا والنقابة الفرعية بالقليوبية، شملت قائمتين القائمة الأولى الدكتور زكي حلمي  مرشح على مقعد النقيب، دكتور عمرو توفيق سليمان مرشح عضو نقابة أسنان القليوبية فوق السن، دكتور أمير حامد جودة مرشح عضو نقابة أسنان القليوبية تحت السن، القائمة الثانية دكتور أحمد شوقى غيث مرشح نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية، دكتور أحمد صلاح مسلم مرشح عضو نقابة أسنان القليوبية فوق السن، دكتور صالح أحمد عزت مرشح عضو نقابة أسنان القليوبية تحت السن.


واستطرد أن الانتخابات تمت في لجنتين وسط إجراءات أمنية وإشراف قضائي وإقبال جيد من أطباء الأسنان مشيرًا أن أعمال الفرز لانتخابات انتهت وستعلن النتيجة النهائية من قبل النقابة العامة. 

 

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