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أخبار مصر

وزير التعليم يتابع الاستعدادات لامتحانات نهاية العام بالغربية

وزير التعليم ومحافظ
وزير التعليم ومحافظ الغربية، فيتو

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الغربية، وذلك لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

ومتابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسى

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله مقر ديوان عام المحافظة، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل وناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وخالد حمدان وكيل المديرية، والمهندس محمد رمضان سلامة مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

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محافظ الغربية يستقبل وزير التعليم لتفقد عدد من المدارس

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وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الغربية، مشيدًا بجهود المحافظة في انضباط سير العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، ودورها في الارتقاء بالعملية التعليمية.

ومن جهته، رحب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح وتفقد معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا، وتفقد موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.

كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة والاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤. 

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