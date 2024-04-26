الجمعة 26 أبريل 2024
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ملفات وحوارات

التعليم تواجه الكثافة الطلابية بمشروعات ضخمة.. تسليم 127 ألفا و450 فصلا خلال 10 سنوات.. ووضع خطة للقضاء على تعدد الفترات بالمدارس

مدارس، فيتو
مدارس، فيتو

 خطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات كبيرة خلال السنوات العشرة الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف التعليم على رأس الأولويات، لزيادة عدد المدارس على مستوى الجمهورية عبر العديد من مشروعات بناء وإحلال وتجديد المدارس، في إطار جهودها لتخطي التحديات المزمنة التي تواجه قطاع التعليم والتي من أبرزها مواجهة تحدي الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية.

 

خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة

 ويأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.

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الهيئة العامة للأبنية التعليمية

وأكد اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن هناك العديد من الخطوات التي نجحت الهيئة في تحقيقها فى مجال الإنشاءات التعليمية، مشيرا إلى أن إجمالى مشروعات إنشاء المباني المدرسية التي تم تسليمها خلال الفترة من ١ /٧ / ٢٠١٤ حتى الآن (٨٢٣٦) مشروعا بإجمالي (١٢٧٤٥٠) فصلا.

وقال رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تمكنت فى مجال الإنشاءات من تنفيذ وتسليم عدد إجمالي (٤٨٧) مشروعا بإجمالي (٦٥٨٠) فصلا خلال الفترة من ٢٠١٤ / ٢٠١٥.

وتابع أنه تم خلال الفترة ٢٠١٥/ ٢٠١٦ تم تسليم (٥٩٤) مشروعًا بإجمالي (٨٧٤٨) فصلًا، وخلال الفترة من ٢٠١٦ / ٢٠١٧ تم تسليم  (٧١٢) مشروعًا بإجمالي (١٠٦٠٠) فصل.

 وخلال الفترة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ تم تسليم (١٣٤٨) مشروعًا بإجمالي (٢٠١٨٦) فصلًا.

وأشار إلى أنه خلال الفترة ٢٠١٨ / ٢٠١٩ تم تسليم  (٦٦١) مشروعًا بإجمالي (١١١٩٦) فصلًا، وخلال الفترة من ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ تم تسليم  (١٠٥٠) مشروعًا بإجمالي (١٧١٨١) فصلًا، وخلال الفترة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ تم تسليم  (٩٣٢) مشروعًا بإجمالي (١٥٤٨٩) فصلًا، وخلال الفترة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تم تسليم  (١٤٨١) مشروعًا بإجمالي (٢١٨٦٩) فصلًا، وخلال الفترة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تم تسليم عدد (٥٧٣) مشروعًا بإجمالي (٩١٨٢) فصلًا.

كما أضاف اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي أثرت على أعمال الشركات المنفذة خلال الفترة الماضية تم تسليم لخطة العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ حتى تاريخه  (٣٩٨) مشروعًا بإجمالي (٦٤١٩) فصلًا.

وتسعى وزارة التربية والتعليم، بدعم ومتابعة متواصلة من القيادة السياسية، لتطوير والتوسع في المباني الدراسية بمختلف أنحاء الجمهورية لتواكب الزيادة السنوية في عدد الطلاب والتي تبلغ حاليا ما يزيد عن ٢٥ مليون و٥٠٠ ألف طالب، مؤكدة أنها تبذل في سبيل تحقيق محاور خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، والتي تستهدف بشكل أساسي تقديم تعليم عالي الجودة دون تمييز، جهودا متوازية بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات ذات الصلة للارتقاء بالمنظومة من كافة الجوانب وتخطي التحديات المزمنة التي حالت على مدار عقود دون تطوير المنظومة ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي.

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