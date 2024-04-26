جيش الاحتلال يعلن عن اغتيال قائد بارز في لبنان (فيديو)
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نجاحه في اغتيال عضو بارز في منظمة الجماعة الإسلامية في لبنان.
وادعى جيش الاحتلال في بيان له عبر منصة إكس" أنه قام الجيش الإسرائيلي من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو باستهداف والقضاء على المدعو مصعب خلف القيادي في تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان، والذي قام بتنفيذ أنشطة عديدة ضد إسرائيل".
وزعم بيان جيش الاحتلال "لقد عمل خلف في تنظيم الجماعة الإسلامية لشن اعتداءات تخريبية وإرهابية انطلاقا من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل في منطقة جبل روس، ومناطق أخرى في الآونة الأخيرة".
وتابع البيان"لقد عمل مصعب خلف بتعاون مع تنظيم حماس في لبنان وقام بتنسيق وتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد إسرائيل، حيث تهدف تصفيته إلى ضرب قدرات التنظيم في تنفيذ اعتداءات إرهابية خطط لها في الآونة الأخيرة ضد دولة إسرائيل على الحدود الشمالية".
إسرائيل تستعد لحرب شاملة على لبنان
وأفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تكثف استعداداتها لحرب شاملة محتملة مع " حزب الله"، في ظل تصاعد المخاطر المترتبة على التطورات الجديدة في المواجهة مع إيران وأذرعها.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب تقوم حاليا بوضع تدابير لمواجهة الأعمال العدائية إذا لزم الأمر، تشمل تدريبات عسكرية إضافية للقوات البرية والبحرية والجوية في شمال البلاد.
إسرائيل تنشئ مخازن إضافية
وقال الجيش في بيان إنه تم إطلاع القادة المحليين في المنطقة على العمليات، لتسريع الاستعداد لمواصلة القتال"، مبينا أنه "يتم إنشاء منشآت تخزين إضافية لتمكين التعبئة السريعة والواسعة لقوات الجيش الإسرائيلي إلى خط المواجهة".
وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن "حزب الله من الأقوى في الشرق الأوسط، ويعتقد أنه يملك حوالي 150 ألف صاروخ وقذيفة، بعضها ذو مدى طويل بما يكفي للوصول إلى أي مكان في إسرائيل تقريبا".
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