الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن عن اغتيال قائد بارز في لبنان (فيديو)

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نجاحه في اغتيال عضو بارز في منظمة الجماعة الإسلامية في لبنان.

وادعى جيش الاحتلال في بيان له عبر منصة إكس" أنه قام الجيش الإسرائيلي من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو باستهداف والقضاء على المدعو مصعب خلف القيادي في تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان، والذي قام بتنفيذ أنشطة عديدة ضد إسرائيل".

وزعم بيان جيش الاحتلال "لقد عمل خلف في تنظيم الجماعة الإسلامية لشن اعتداءات تخريبية وإرهابية انطلاقا من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل في منطقة جبل روس، ومناطق أخرى في الآونة الأخيرة".

Advertisements

وتابع البيان"لقد عمل مصعب خلف بتعاون مع تنظيم حماس في لبنان وقام بتنسيق وتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد إسرائيل، حيث تهدف تصفيته إلى ضرب قدرات التنظيم في تنفيذ اعتداءات إرهابية خطط لها في الآونة الأخيرة ضد دولة إسرائيل على الحدود الشمالية".

إسرائيل تستعد لحرب شاملة على لبنان

وأفادت وكالة  بلومبرج الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تكثف استعداداتها لحرب شاملة محتملة مع " حزب الله"، في ظل تصاعد المخاطر المترتبة على التطورات الجديدة في المواجهة مع إيران وأذرعها.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب  تقوم حاليا بوضع تدابير لمواجهة الأعمال العدائية  إذا لزم الأمر، تشمل تدريبات عسكرية إضافية للقوات البرية والبحرية والجوية في شمال البلاد.

إسرائيل تنشئ مخازن إضافية 

وقال الجيش في بيان إنه  تم إطلاع القادة المحليين في المنطقة على العمليات، لتسريع الاستعداد لمواصلة القتال"، مبينا أنه "يتم إنشاء منشآت تخزين إضافية لتمكين التعبئة السريعة والواسعة لقوات الجيش الإسرائيلي إلى خط المواجهة".

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن "حزب الله من  الأقوى في الشرق الأوسط، ويعتقد أنه يملك حوالي 150 ألف صاروخ وقذيفة، بعضها ذو مدى طويل بما يكفي للوصول إلى أي مكان في إسرائيل تقريبا".

بلومبرج: إسرائيل تكثف استعداداتها لحرب شاملة مع حزب الله

حزب الله يعلن تنفيذ هجوم على مقر لواء جولاني

شديدة التأثير وخارقة للتحصينات، حزب الله يبدأ استخدام أنواع جديدة من صواريخ بركان

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجماعة الاسلامية لبنان إسرائيل جبل روس

مواد متعلقة

إطلاق 4 آلاف صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله واستهداف سيارة جنوبي لبنان

جيش الاحتلال يشن غارة جوية على تلال الجبور جنوب لبنان
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تحذير من السيول والأمطار الرعدية على هذه المناطق غدا

دوري أبطال أفريقيا، تعرف علي مصير مباراة الترجي وصن داونز بعد التوقف

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (تحديث لحظي)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

بفارق 20 جنيها في سعر البوكس و10 جنيهات لميريت، ننشر أسعار السجائر الرسمية والسوقية

دوري أبطال أفريقيا، مازيمبي يحافظ على نظافة شباكه أمام الأهلي بعد 30 دقيقة

رئيس حزب العدل عن ورقة الدكتور غنيم: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أسرع وقت

منوعات

المزيد

إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في واقعة ظهور صحن فضائي بنيويورك (فيديو)

تزيين غير تقليدي لعروس يثير استغراب متابعين في السعودية (فيديو)

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

مواصفات سيارة السادات المشاركة بأكبر تجمع كرنفالي للسيارات الكلاسيك بوسط البلد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق مساء اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هيئة كبار العلماء بالسعودية: الحج بدون تصريح محرم لهذه الأسباب 

تفسير حلم البطيخ في المنام وعلاقته باقتراب عقد صفقة مشروع كبير

حكم القواعد من النساء، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 60 بسورة النور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية