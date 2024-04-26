السبت 27 أبريل 2024
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خارج الحدود

إدارة بايدن تتراجع عن فرض عقوبات على جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت عدم فرض عقوبات على 3 وحدات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشتبه بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.

عقوبات أمريكية على وحدات بجيش الاحتلال 

وجاء في رسالة، وجهها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، واطلعت عليها قناة ABC، أن الإدارة قررت "عدم تأخير أي مساعدات أمريكية، وستكون إسرائيل قادرة على الحصول على كامل حجم المساعدات التي يخصصها الكونجرس".

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وفي وقت سابق أكدت تقارير أمريكية أن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى كتيبة نيتسح يهودا، التي ستصنفها إدارة بايدن هذا الأسبوع لقائمة العقوبات، حسبما قال مصدران أمريكيان لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتقوم وزارة الخارجية بالتحقيق مع نيتسح يهودا وبعض الوحدات الأخرى في قوات الأمن الإسرائيلية منذ أكثر من عام، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

انتهاكات جيش الاحتلال في غزة 

ويوم الأحد الماضي قال جيش الاحتلال إنه "لا علم له بالتقارير المتعلقة بالعقوبات الأمريكية ضد كتيبة "نيتسح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، إنه "في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار سننظر في عواقبه"، مؤكدا أن "جنود كتيبة نيتسح يهودا يشاركون حاليا في العمليات في قطاع غزة مع التزامهم الكامل بالقانون الدولي".
 

وأضاف البيان: أن "الجيش الإسرائيلي يعمل ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".

 

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