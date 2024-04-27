قصور الثقافة تنظم حفلا لأغاني العندليب الأسمر على مسرح السامر (صور)

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الجمعة، بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، على مسرح السامر بالعجوزة، في حفل كبير خصص لأغانيه، ضمن سلسلة الحفلات المجانية التي تقدمها الهيئة نهاية كل شهر.

وأقيم الحفل برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وشهده عمرو البسيوني رئيس الهيئة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعدد كبير من القيادات الثقافية، وسط أجواء احتفالية مبهرة.

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حفل أغاني عبد الحليم حافظ

و استهلت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه عدة فقرات استعراضية بمشاركة فرقتي بورسعيد فرقة الحرية للفنون الشعبية، منها "جانا الهوى، حاجة غريبة، يا خلي القلب، أنا لك على طول، قاضي البلاج".

وصمم الاستعراضات للفنان نصر الدين محمد، ومحمد حسن صالح، ديكور محمد جابر، إضاءة عز حلمي، ملابس رانا عبد المجيد، توزيع محمد مصطفى، فكرة وإخراج تامر عبد المنعم.

الفرقة المصرية للموسيقى والغناء

وقدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، بقيادة الدكتور مازن دراز، باقة من أغاني العندليب منها: أهواك، على قد الشوق، على حسب وداد، أسمر يا أسمراني، دويتو تعالي أقولك، الحلوة، جانا الهوى، كامل الاوصاف، سواح"، واختتمت الفقرة بأغنية "أي دمعة حزن لا" للفنانة أمنية عبده، وقدم المايسترو محمود أبو زيد "وطني يا بلدي، عدى النهار".

واستقبلت فرقة حسب الله الحضور بمجموعة من المعزوفات الموسيقية التي تفاعل معها الجمهور.

واختتم الحفل بفقرة موسيقية للموسيقار الكبير مجدي الحسيني وقدم بعض المقطوعات الموسيقية لأغاني العندليب منها: فاتت جنبنا، زي الهوى، بمصاحبة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء.

عقب ذلك كرم رئيس الهيئة الموسيقار مجدي الحسيني، وأعرب "الحسيني" عن سعادته بهذا التكريم مقدما شكره لوزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة، وأكد أن "حليم" قال له: إن من يمتلكني هو جمهوري الذي صنعني وأحبني.

وحضر الحفل ويلمر فرنانديز سفير جمهورية فنزويلا، الفنان الدكتور أحمد الكحلاوي، د. يسري المناديلي، الفنان الدكتور هاني كمال، الكاتب والناقد محمود معروف، السيناريست أشرف راجح، الدكتورة مروة عزب، وغيرهم.