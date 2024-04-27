قصور الثقافة تحتفي بالمسيرة الإبداعية للشاعر محمد أبو دومة الثلاثاء المقبل

تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمسيرة الإبداعية للشاعر والناقد الراحل الدكتور محمد أبو دومة، ضمن برنامج عطر الأحباب، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 30 أبريل بقاعة مجلس المدينة بطما بسوهاج في إطار احتفاء وزارة الثقافة بالتجارب الإبداعية لمبدعي مصر.

ويشارك في الاحتفالية الدكتور أبو زيد بيومي، الدكتور مصطفى رجب، الشاعر جميل عبد الرحمن، ويدير اللقاء الشاعر عبد الحافظ بخيت.

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الشاعر محمد أبو دومة

الشاعر محمد أبو دومة من مواليد عام 1944 بمحافظة سوهاج بقرية كوم غريب ونشأ فيها، حاصل على ليسانس آداب في اللغات الشرقية، وماجستير ودكتوراه في الأدب المقارن من المجر 1986، عمل مترجما ومصنفا للمخطوطات الفارسية والتركية، رئيسا لقسم المقتنيات الفارسية والتركية بدار الكتب المصرية، كما عمل مديرا لتحرير مجلتي (القاهرة) و(الكتاب)، وعضوا بهيئة التحرير لمجلة (فصول).

وحصل على عضوية اتحاد كتاب مصر واتحاد كتاب آسيا وأفريقيا، ورأس اتحاد كتاب مصر فرع جنوب الصعيد، كما شارك في عدد من المؤتمرات الخاصة بالاستشراق وقضاياه وفي المهرجانات الشعرية العربية والمحلية.

ومن دواوينه الشعرية، "المآذن الواقعة على جبال الحزن" 1978، "السفر في أنهار الظمأ" 1980، "الوقوف على حد السكين" 1983، "أتباعد عنكم فأسافر فيكم" 1987، "تباريح أوراد الجوى" 1990، "الذي قتلته الصبابة والبلاد" 1998، ورحل أبو دومة عن عالمنا في ديسمبر 2018.