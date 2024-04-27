السبت 27 أبريل 2024
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صحة ومرأة

كيف تعرف إذا كان حيوانك الأليف مصاب بداء الكلب؟ وطرق الوقاية منه

داء الكلب، فيتو
داء الكلب، فيتو

داء الكلب هو فيروس غير قابل للشفاء يهاجم الدماغ والحبل الشوكي ويمكن لجميع الثدييات، بما في ذلك الكلاب والبشر، أن تصاب بداء الكلب. 

على الرغم من أنه يمكن الوقاية منه وعلاجه إلا أنه يجب اكتشافه مبكرًا، وبمجرد ظهور أعراض داء الكلب يصبح الفيروس قاتلًا، وتوجد طريقة واحدة فقط لاختبار داء الكلب في الحيوانات والذي يتطلب هذا الاختبار موت الحيوان حتى يمكن اختبار دماغه، وهذا هو السبب في أن الحفاظ على تطعيم الحيوانات الأليف ضد داء الكلب أمر بالغ الأهمية وفقًا لموقع "webMD" الطبي. 

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داء الكلب، فيتو

كيف يصاب الكلاب بداء الكلب؟ 

يفرز داء الكلب في اللعاب لذلك غالبًا ما ينتقل عبر جرح عضة من حيوان مصاب، وعندما تكسر الجلد ويمكن للفيروس أن يدخل مجرى الدم كما يمكن أن يمر عبر جرح مفتوح يتعرض لعاب حيوان مصاب، عادة عن طريق اللعق. 

على الرغم من أنه يمكن أن ينتقل بين الحيوانات الأليفة، إلا أن داء الكلب في الكلاب يأتي في أغلب الأحيان من التعرض للحيوانات البرية مثل الخفافيش والراكون والثعالب. 

 

أعراض داء الكلب 

إذا تعرض الكلب للعض من حيوان آخر وكنت قلقًا بشأن داء الكلب، انتبه جيدًا لسلوكه واتصل بالطبيب البيطري على الفور إذا كان لديك سبب للاشتباه في إصابته بداء الكلب. 

قد يصبح الكلب مضطربًا وسريع الانفعال وقد يظهر عليه العدوان، وإذا كان الكلب متحمسًا وسعيدًا في العادة، فقد يبدو فجأة مرتاحًا وغير مهتم، وتشمل العلامات الجسدية لداء الكلب في الكلاب التي يجب مراقبتها الحمى، وصعوبة البلع، وسيلان اللعاب المفرط، والترنح، والنوبات، وحتى الشلل. 

مع تقدم الفيروس، قد يتصرف الكلب كما لو أنه تم تحفيزه بشكل مبالغ فيه، مما يعني أن الأضواء والحركة والصوت قد يبدو أن لها تأثيرًا سلبيًا، وقد يبحثون عن مكان مظلم وهادئ للاختباء أو التصرف بعدوانية. 

من أكثر أعراض داء الكلب المعروفة لدى الكلاب ظهور رغوة في الفم، قد لا تظهر على بعض الكلاب "رغوة" ولكن ببساطة لعاب زائد أو سيلان اللعاب، وهذه علامة على تقدم الفيروس وفي المراحل الأخيرة من داء الكلب، وتكون النوبات والشلل المتزايد أمرًا شائعًا، ولا تستطيع الكلاب في هذه المرحلة التحكم في عضلاتها – خاصة في الرأس والحلق – مما يجعل البلع صعبًا وفي النهاية يصبح التنفس غير ممكن، مما يؤدي إلى الوفاة. 

ويمكن أن يبقى الفيروس في جسم الكلب لأسابيع قبل ظهور العلامات، وتتطور معظم الحالات في الكلاب خلال 21 إلى 80 يومًا بعد التعرض، لكن فترة الحضانة يمكن أن تكون أقصر أو أطول بكثير، وبمجرد ظهور أعراض داء الكلب ولا يمكن علاجه لذلك من المهم الاتصال بالطبيب البيطري بمجرد تعرض الكلب للعض، بدلًا من الانتظار حتى ترى علامات ظاهرة.

داء الكلب، فيتو

كيف يتم تشخيص داء الكلب وعلاجه؟ 

لا يتم تشخيص داء الكلب بسهولة عن طريق فحص الدم، ولكي يكون الاختبار دقيقًا بنسبة 100% يتطلب الاختبار أخذ خزعة من أنسجة المخ، لذلك لا يمكن إكمالها حتى يموت الحيوان. 

بمجرد ظهور الأعراض، لا توجد طريقة لعلاج داء الكلب في الكلاب لسوء الحظ، إذا كان الطبيب البيطري يشتبه في إصابته بداء الكلب، فقد يتم قتل الكلب بطريقة رحيمة لأنه قد ينشر الفيروس. 

إذا عض حيوان بري كلبك، فقد يتم إعطاؤك جرعة معززة من التطعيم ضد داء الكلب لتقليل فرصة إصابة الكلب بالفيروس. 

 

كيف يمكنك الوقاية من داء الكلب؟ 

أفضل طريقة للوقاية من داء الكلب هي تطعيم الحيوان الأليف في الموعد المحدد.

ويساعد اللقاح الكلب بأكثر من طريقة، ولا يؤدي التطعيم إلا إلى حماية كلبك من داء الكلب ولكنه يحمي الكلب أيضًا إذا عض شخصًا ما. 

يمكنك أيضًا الوقاية من داء الكلب عن طريق تجنب الاتصال بالحيوانات البرية، قم بتمشية كلبك مقيدًا وكن دائمًا على دراية بما يحيط بك، من المرجح أن تتلامس الحيوانات التي تتجول بحرية مع الحيوانات البرية وتلتقط الفيروس. 

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