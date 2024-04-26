إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تكشف حقيقة تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الجمعة: إن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور أصبح أكثر انتشارا مما كان يعتقد من ذي قبل، بعد اختبارات مسح لعينات الألبان التجارية على مستوى البلاد.

وأضافت بحسب وكالة رويترز للأنباء، أن واحدة من كل 5 عينات من الحليب التجاري تحتوي علي فيروس "اتش5 ان1" المسبب لـ فيروس أنفلونزا الطيور.

وتابعت" إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الفيروس الموجود في الحليب يشكل خطرا على صحة الإنسان".

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إنفلونزا الطيور تنتشر بسبب ألبان الماشية

وقال خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا مايكل أوسترهولم " هذا يشير إلى أن هذا الفيروس قد أنتشر بسبب ألبان الماشية وإلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد".

وقال العديد من خبراء الأمراض المعدية والمسؤولين الحكوميين إنهم يعتقدون أن عملية البسترة ستؤدي إلى تعطيل الفيروس، المعروف أيضًا باسم أنفلونزا الطيور، ومع ذلك، قالت الوكالة إن هناك حاجة إلى اختبارات إضافية للتأكد من عدم وجود فيروس معد في الحليب.

وقالت إدارة الغذاء والدواء في آخر تحديث لها: "حتى الآن، لم تظهر دراسات الحليب بالتجزئة أي نتائج من شأنها أن تغير تقييمنا بأن إمدادات الحليب التجاري آمنة".

حالات إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة

وأكدت 8 ولايات أمريكية حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في 33 قطعة من قطعان الألبان، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وتم التأكد من إصابة شخص واحد فقط - وهو عامل مزرعة في تكساس - بأنفلونزا الطيور خلال تفشي المرض الحالي. يعاني المريض من التهاب الملتحمة، وهو تهيج في العين يمكن أن يسبب احمرارًا وعدم راحة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لم تسجل حالات بشرية إضافية تتجاوز الحالة المؤكدة الأولى.

وتقوم إدارة الغذاء والدواء أيضًا بتقييم أي نتائج إيجابية من خلال اختبارات تلقيح البويضات، والتي وصفتها بأنها المعيار الذهبي لتحديد الفيروس القابل للحياة.