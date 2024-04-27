قابلة للزيادة، الأهلي يضمن رسميا 2 مليون دولار بعد الفوز أمام مازيمبي الكونغولي

حسم النادي الأهلي تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023/2024، بعد التفوق على مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي.

وحقق الأهلي فوزًا مستحقًّا أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة، بحضور أكثر من 50 ألف مشجع.

وبعد نجاح الأهلي في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا فقد ضمن بشكل رسمي الحصول على 2 مليون دولار، وذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بزيادة الجوائز المالية لدوري الأبطال.



الأهلي يضمن الحصول على 2 مليون دولار وينتظر الـ4 ملايين بعد قرار كاف

وأكد «كاف» في وقت سابق زيادة الجوائز المالية لبطولة الأندية في الموسم الجاري دوري أبطال إفريقيا، إذ أكد على حصول البطل على 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2 مليون دولار، وبناء عليه فإن النادي الأهلي بعد الإطاحة بمازيمبي والوصول للمباراة النهائية فسيحصل على 2 مليون دولار وتزيد إلى 4 ملايين دولار إذا ما توج بالبطولة.

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي وجماهيره بالوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١٧ في تاريخه والخامسة علي التوالي، بعد فوزه علي فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفه، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم مساء الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، ليصبح مجموع المباراتين ٣ - ٠ لصالح النادي الأهلي.



كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة، مشيدًا بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية وإصرارهم على تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية، متمنيًا التوفيق للفريق فى الدور النهائي للبطولة، متمنيًا أن يلحق فريق الزمالك بالأهلي في نهائي بطولة الكونفدرالية في مباراته أمام فريق دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي علي استاد بابا يارا الرياضي.

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وكان النادي الأهلي قد تعادل ذهابًا تعادلًا سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد لوبومباشي مازيمبي، ويتطلع الأهلي إلى المضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال واسعاده جماهيره، بعد تأهله للمباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي والـ١٧ في تاريخه.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في النصف الأخير من شهر مايو المقبل.

وسجل الأهلي هدفه الأول من خلال اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 67، بعد أن سدد رأسية قوية اصطدمت بيد حارس الفريق الكونغولي وسكنت الشباك، قبل أن يضيف وسام أبوعلي الهدف الثاني في الدقيقة 84، وسجل أكرم توفيق الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

لعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

وفي نصف النهائي حقق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، في مجموع لقاءات الذهاب والعودة.