دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يعبر مازيمبي بثلاثية نظيفة ويصل للنهائي (صور)

دوري أبطال أفريقيا، حسم النادي الأهلي تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023/2024، بعد التفوق على مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، بحضور أكثر من 50 ألف مشجع.

وسجل الأهلي هدفه الأول من خلال اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 67، بعد أن سدد رأسية قوية اصطدمت بيد حارس الفريق الكونغولي وسكنت الشباك، قبل أن يضيف وسام أبوعلي الهدف الثاني في الدقيقة 84، وسجل أكرم توفيق الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة الـ10 ضياع فرصة مؤكدة للتسجيل من خلال تصويبة سددها عمرو السولية تصدى لها حارس مرمى مازيمبي الكونغولي.

وفي الدقيقة 18 تصدى حارس مرمى مازيمبي لرأسية من أحمد عبد القادر.

وأهدر وسام أبوعلي مهاجم النادي الأهلي فرصة محققة أيضا في الدقيقة 22، من خلال عرضية أرسلها محمد هاني تصدى لها الحارس، قبل وصول لاعب الأهلي.

ونجح أحمد عبد القادر في مراوغة دفاعات مازيمبي داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية تصدى لها دفاع الفريق الكونغولي لتتحول إلى ركلة ركنية، تصدى لها رامي ربيعة برأسية سهلة في يد الحارس.

وحصل أيتوبو جونسون لاعب مازيمبي الكونغولي على بطاقة صفراء في الدقيقة 40 بعد تدخل قوي مع علي معلول لاعب النادي الأهلي.

وفي الدقيقة الـ3 من عمر الشوط الثاني أنقذ أكرم توفيق مرمى الأهلي من هدف محقق بعد أن أبعد الكرة عند خط المرمى.

وألغى حكم المباراة هدف سجله لاعبي فريق مازيمبي في الدقيقة 58، بداعي وجود لمسة يد على لاعب الفريق الكونغولي.

وفي الدقيقة 63 دخل إمام عاشور المباراة بديلا لعمرو السولية، بهدف تعزيز القدرات الهجومية للمارد الأحمر.

وأنقذ القائم هدف محقق للأهلي في الدقيقة 64، بعد أن تصدى لتسديدة قوية من جانب بيرسي تاو، لتضيع على الأهلي فرصة تسجيل الهدف الأول.

أهداف النادي الأهلي

وسجل محمد عبد المنعم الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 67 من خلال رأسية قوية اصطدمت بيد حارس الفريق الكونغولي وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 84 أضاف النادي الأهلي هدفه الثاني من خلال الفلسطيني وسام أبوعلي، ليؤكد وجود المارد الأحمر في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

فيما بدأ مازيمبي المباراة بتشكيل مكون:

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

لعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

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دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

وفي نصف النهائي حقق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة (2-0)، في مجموع لقاءات الذهاب والعودة.

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

لعب الفريقان خمس مباريات خلال ثلاث مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة في دور نصف النهائي هذا الموسم، وانتهى لقاء الذهاب في لومومباشي الكونغولية بالتعادل دون أهداف.