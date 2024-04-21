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خارج الحدود

وزير دفاع الاحتلال يناقش العقوبات الأمريكية المتوقعة على كتيبة نيتساح يهودا مع قادة جيشه

وزير دفاع الاحتلال،
وزير دفاع الاحتلال، فيتو

كشف موقع أكسيوس الأمريكي مساء اليوم الأحد أن وزير الدفاع  الاحتلال بحث مع كبار مسؤولي الجيش العقوبات المتوقعة على كتيبة نيتساح يهودا.


عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية


وعلق جيش الاحتلال اليوم الأحد على الأخبار المتداولة حول فرض  الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية.

وقال جيش الاحتلال إنه لا علم له بأي عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن وحدة "نيتساح يهودا" التابعة له، هي "وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي".
 

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انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية 


وقال: بعد التقارير حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد إنه لا علم له بهذا الأمر.. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فستتم مراجعته.

وأضاف البيان: "يعمل الجيش الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أيام، عن عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا"، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرحت 3 مصادر أمريكية مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.

ويحظر قانون أمريكي صدر عام 1997، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
 

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