أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟

تحدث الارتجاجات وإصابات الدماغ بشكل متكرر لدى الرياضيين الذين يمارسون الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، ولكنها يمكن أن تحدث لأي شخص يسقط أو يتلقى ضربة على الرأس كما هو الحال في حادث سيارة.

ويقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن هناك أكثر من 223000 حالة دخول إلى المستشفى تتعلق بإصابات الدماغ المؤلمة (TBI)، ولا تأخذ هذه الإحصائية في الاعتبار أي إصابات لم يذهب فيها المريض إلى المستشفى وفقًا لموقع "Medical news today" الطبي.

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ارتجاج المخ، فيتو

وقد تزيد العودة إلى النشاط البدني في وقت مبكر جدًا بعد الإصابة بالارتجاج من خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة لأنه لا يسمح بشفاء الإصابة، وتظهر الأبحاث أن الرياضيين الذين يستمرون في اللعب مع أعراض الارتجاج هم أكثر عرضة بنسبة 6 مرات للتعافي لفترة أطول، لهذا السبب من المهم اكتشاف الارتجاجات مبكرًا.

ما هو الارتجاج؟

الارتجاج هو إصابة خفيفة في الدماغ تعطل كيفية عمل الدماغ بشكل طبيعي، وعادةً ما يكون سببها ضربة مفاجئة أو تأثير على الرأس وليس من الضروري أن يفقد الشخص وعيه حتى يصاب بارتجاج في المخ.

مصطلح آخر للارتجاج هو إصابات الدماغ المؤلمة الخفيفة على الرغم من أن الارتجاج قد يطلق عليه إصابة "خفيفة"، إلا أنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

ما هي إصابات الدماغ المؤلمة؟

يمكن أن تكون إصابات الدماغ المؤلمة خفيفة أو معتدلة أو شديدة، ويمكن أن تحدث إصابات الدماغ الرضية نتيجة لضربة في الرأس أو هزة تؤدي إلى تحرك الرأس والدماغ بسرعة ذهابًا وإيابًا، وهذه الحركة المفاجئة يمكن أن تتسبب في ارتداد الدماغ في الجمجمة، ويمكن أن تلحق الضرر بخلايا الدماغ، ويمكن أن تغير المواد الكيميائية في الدماغ.

وتعد إصابات الدماغ المؤلمة السبب الرئيسي للوفاة والإعاقة لدى الأطفال والشباب، كما أنه يشكل مصدر قلق كبير لكبار السن بسبب زيادة فرصة الانزلاق والسقوط، ويعد التشخيص والعلاج المناسبان ضروريين للشفاء السريع بعد إصابة الدماغ الخطيرة.

علامات الارتجاج

تتضمن بعض العلامات التي يجب البحث عنها بعد فترة وجيزة من الاشتباه بارتجاج ما يلي:

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها

إجهاد العين

الحساسية للضوء

حجم التلاميذ بشكل غير عادي

حركة العين

صعوبة في التركيز

ارتباك

فقدان الوعي

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من أي من أعراض الارتجاج هذه، فيجب ألا يعود إلى أي نشاط بدني.

كيفية اكتشاف ارتجاج أو إصابة في الدماغ

إذا كنت تشك في إصابة شخص ما بإصابة في الدماغ، يمكنك أيضًا طرح أسئلة سهلة على الشخص مثل اسمه ومكان تواجده وما إلى ذلك لتحديد ما إذا كان يعاني من أي فقدان للذاكرة، قد لا يرغب الشخص في الاعتراف بأنه يواجه مشكلة في التفكير أو التذكر، تأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات وتشجيعهم على الراحة.

في الألعاب الرياضية، يكتشف المدربون الرياضيون والأطباء أحيانًا إصابات الدماغ لدى اللاعبين من خلال مطالبتهم بإجراء اختبارات التوازن والاختبارات المعرفية قبل موسم الرياضة، ثم يقوم اللاعب بإجراء نفس الاختبارات وقت الإصابة إذا كان أداء اللاعب ضعيفًا مقارنةً بالاختبار الأساسي، فسيتم الاشتباه في إصابته بارتجاج.

متى يجب الحصول على مساعدة طبية في حالة الارتجاج أو إصابة الدماغ المؤلمة

من المهم طلب العناية الطبية فورًا بعد الإصابة بالارتجاج إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص تعرفه من هذه الأعراض:

فقدان الوعي

الصداع الذي يزداد سوءًا، أو يستمر لفترة طويلة، أو يكون شديدًا

ارتباك

النعاس الشديد أو صعوبة الاستيقاظ

القيء

ضعف أو تنميل أو صعوبة في المشي أو التحدث

ارتجاج المخ، فيتو

نوبة أو تشنج (حيث تهتز الذراعين والساقين بشكل لا يمكن السيطرة عليه)

أي تغيير مفاجئ آخر في التفكير أو السلوك

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني من أعراض الارتجاج التي تستمر لأكثر من أسبوعين فيجب زيارة الطبيب، ويمكن أن تشمل هذه الأعراض الأكثر خطورة للارتجاج أو TBI، مثل:

الصداع المستمر

دوار

دوخة

مشاكل التوازن

مشاكل في التواصل

التهيج أو الظهور بمظهر عابس

الخلط بسهولة وصعوبة الانتباه

كم من الوقت تستمر أعراض الارتجاج عادة؟

من المهم مراقبة أعراض الارتجاج أو إصابات الدماغ الرضية في اليوم الأول أو اليومين التاليين للإصابة، ويتعافى معظم الأشخاص تمامًا من الارتجاج البسيط خلال أسبوع أو أسبوعين ومع ذلك، قد يستغرق بعض الناس وقتا أطول، حيث توجد مستويات مختلفة من الارتجاجات من خفيفة إلى خطيرة، لذلك يمكن أن تختلف كل حالة.

التعافي من الارتجاج

بعد التعرض لضربة في الرأس، من المهم الراحة لعدة أيام، والقيام بالكثير بعد الإصابة بالارتجاج قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، وينبغي أن يشمل ذلك أخذ استراحة من معظم الأنشطة البدنية والرياضة، ومن المهم أيضًا حماية الرأس أثناء الشفاء. يمكن لإصابة الرأس الثانية أن تجعل الأمور أكثر خطورة.