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دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

الدماغ، فيتو
الدماغ، فيتو

 أفادت دراسة جديدة أجراها علماء أعصاب من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك، بأنه في كل مرة نقوم فيها بتكوين ذكرى، فإنها تترك انطباعًا دائمًا ليس فقط في أذهاننا، ولكن أيضًا على خلايا أدمغتنا ذاتها.

وبحسب الدراسة، فإن عملية تذكر شيء ما على المدى الطويل تسبب التهابًا في الدماغ وتلفًا في الحمض النووي في الخلايا العصبية، حيث يتم دمج الذكريات في الخلايا العصبية وتخزينها.

 

دمج الذكريات في الخلايا العصبية

 وبناء على الاختبارات التي أجراها العلماء، وجدت النتائج أن هذه التأثيرات تحدث داخل الحصين، وهو جزء من الدماغ المعروف بأنه خزانة التخزين الأساسية للذكريات وحاسم في عملية التذكر.

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وقالت يلينا رادولوفيتش عالمة الأعصاب من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك: "عادة ما يعد التهاب الخلايا العصبية في الدماغ أمرًا سيئًا، لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عصبية، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون. لكن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن الالتهاب في بعض الخلايا العصبية في منطقة الحصين في الدماغ ضروري لصنع ذكريات طويلة الأمد".

تلف الحمض النووي في الدماغ

وأظهر التحليل الدقيق للخلايا العصبية الحصينية بعد إعطاء الفئران صدمات كهربائية خفيفة لفترة وجيزة لتحفيز ذاكرتها، تنشيط الجينات في مسارات المستقبلات، المسماة مستقبل Toll-Like 9 (TLR9)، المهمة للإشارات الالتهابية، وعلاوة على ذلك، تم تنشيط هذا المسار فقط في مجموعات من الخلايا العصبية، ما أظهر أيضًا تلفًا في الحمض النووي.

ووجد العلماء أن تلف الحمض النووي في الدماغ يستغرق وقتًا أطول من المعتاد لتنظيم نفسه وتأمين حماية ضد القوى الخارجية.

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كلية ألبرت أينشتاين الحمض النووي الخلايا العصبية التذكر الجينات الدماغ

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