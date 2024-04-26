أخبار الاقتصاد: البورصة في فترة تصحيح وضريبة الأرباح الرأسمالية سبب تراجع المؤشرات، والأسهم الأوروبية تتلون بالأحمر في ختام حركة التداولات

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

البورصة المصرية حاليا فى فترة تصحيح قد تمتد حتى نهاية العام 2024

قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لــ "فيتو": البورصة المصرية حاليا فى فترة تصحيح قد تمتد حتى نهاية العام 2024، كما أن الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على صغار المستثمرين، أدى بشكل كبير إلى فزع المستثمرين وهو الأمر الذى أدى إلى خروج العديد من المستثمرين من سوق الأوراق المالية، الأمر الذى كانت نتائجه سلبية بشكل كبير على أداء البورصة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين.

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مؤشرات، فيتو

المؤشر الرئيسى لم يستطع الصمود أمام عمليات البيع القوية

وأضافت ماجى أن المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 ، لم يستطع أن يصمد أمام عمليات البيع القوية خلال جلسات تداول الأيام الماضية، مشيرة إلى أن البورصة تحتاج إلى ضخ سيولة مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، ليتمكن المؤشر من استعادة قوته بتخطى المستوى 30 ألف نقطة من جديد بحركة التعاملات.

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البورصة المصرية تستطيع تخطى تلك الأزمة

وأشارت سليم إلى أن البورصة المصرية تستطيع تخطى تلك الأزمة خلال الأشهر المقبلة، ولكن بعد توضيح الرؤية حول ما يتعلق بموقف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين بالبورصة المصرية، مشيرة الى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية هو أمر ليس بجيد على أداء سوق المال المصرى، وقد شاهدنا الهبوط القوى والعنيف لـمؤشرات البورصة المصرية بعد الإعلان عن تطبيق الضريبة على صغار المستثمرين وهو الأمر الذى أدى إلى سحب العديد من المستثمرين لأموالهم خلال الأسبوع المنتهى، وهو الأمر الذى أدى إلى وصول المؤشر الرئيسى إلى 25 ألف نقطة بحركة التداولات.

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مؤشرات ـ فيتو

EGX يتهاوى وتراجع عنيف للمؤشر الرئيسى بختام تداولات الأسبوع

هبطت جميع مؤشرات البورصة المصرية بشكل مفاجئ وغير متوقع بختام تداولات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية.

حركة تداولات سوق الاوراق المالية خلال نهاية الاسبوع

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24 % عند مستوى 26.445 نقطة

هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6 % عند مستوى 6.114 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63 % عند مستوى 8.670 نقطة.

الأسهم الأوروبية تتلون بالأحمر في ختام حركة تداولات الأسبوع لهذا السبب

تراجعت الأسهم الأوروبية بختام حركة تداولات هذا الأسبوع، متأثرة بأرباح ضعيفة من قطاع الأغذية بالاضافة الى قطاع المدفوعات الرقمية، بينما تأثرت المعنويات أيضا عقب بيانات أشارت لضعف نمو اقتصاد الولايات المتحدة.

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مؤشرات، فيتو

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي

ويمكن القول أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق منخفضا بنسبة 0.7%بختام تداولات هذا الاسبوع بعد أن كان قد خسر 1.3% بما يتماشى مع تراجع في الأسهم العالمية.

كما تصدر قطاع البضائع الصناعية خسائر القطاعات بهبوطه 1.8%، إذ تراجع سهم شركة أدين 18.4% بعد مبيعات أقل من المتوقع في الربع الأول ومخاوف المحللين من تسجيل الرسوم المحصلة أدنى مستوى على الإطلاق، حسب "رويترز".

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مؤشرات التداول، فيتو

حركة أهم المؤشرات العالمية بالتداولات

كما هبط سهم نستله 2% بعدما أخفقت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم في تحقيق تقديرات نمو المبيعات في الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض قطاع الأغذية والمشروبات 1.1%.

جدير بالذكر خسر قطاع التكنولوجيا 1% أيضا مقتفيا أثر هبوط حاد لنظرائه بعدما أشارت شركة ميتا بلاتفورمز إلى أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي قد تستغرق أعواما لتؤتي ثمارها، كما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بأبطأ وتيرة منذ قرابة عامين، مما نال من المعنويات المنخفضة بالفعل، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر 2024.

أسهم أوروبا تنخفض قبل قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

جدير بالذكر فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض مطلع الشهر الجارى في ظل إحجام المستثمرين عن المشاركة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، بينما حدت مكاسب سهم شركة بريتش بتروليوم البريطانية للطاقة وأسهم شركات التعدين من الخسائر.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بعدما سجل أقوى أداء له، كما ابتعد المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وقرار البنك المركزي الأوروبي مما قد يحدد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.