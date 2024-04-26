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اقتصاد

خبيرة أسواق المال لـ"فيتو": البورصة في فترة تصحيح وضريبة الأرباح الرأسمالية سبب تراجع المؤشرات

ماجى سليم، فيتو
ماجى سليم، فيتو

البورصة المصرية، قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لــ "فيتو": البورصة المصرية حاليا فى فترة تصحيح قد تمتد حتى نهاية العام 2024، كما أن الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على صغار المستثمرين، أدى بشكل كبير إلى فزع المستثمرين وهو الأمر الذى أدى إلى خروج العديد من المستثمرين من سوق الأوراق المالية، الأمر الذى كانت نتائجه سلبية بشكل كبير على أداء البورصة المصرية خلال الأسبوعيين الماضيين.

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مؤشرات، فيتو 

 

المؤشر الرئيسى لم يستطع الصمود أمام عمليات البيع القوية 

وأضافت ماجى ان المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 ، لم يستطع ان يصمد امام عمليات البيع القوية خلال جلسات تداول الايام الماضية، مشيرة الى ان البورصة تحتاج الى ضخ سيولة مالية كبيرة خلال الفترة المقبله، ليتمكن المؤشر من استعاده قوته بتخطى المستوى 30 الف نقطة من جديد بحركة التعاملات. 

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البورصة المصرية تستطيع تخطى تلك الأزمة 

وأشارت سليم إلى أن البورصة المصرية تستطيع تخطى تلك الأزمة خلال الأشهر المقبلة، ولكن بعد توضيح الرؤية حول ما يتعلق بموقف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين بالبورصة المصرية، مشيرة الى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية هو أمر ليس بجيد على أداء سوق المال المصرى، وقد شاهدنا الهبوط القوى والعنيف لـمؤشرات البورصة المصرية بعد الإعلان عن تطبيق الضريبة على صغار المستثمرين وهو الأمر الذى أدى إلى سحب العديد من المستثمرين لأموالهم خلال الأسبوع المنتهى، وهو الأمر الذى أدى إلى وصول المؤشر الرئيسى إلى 25 ألف نقطة بحركة التداولات.

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مؤشرات ـ فيتو 

 

EGX يتهاوى وتراجع عنيف للمؤشر الرئيسى بختام تداولات الأسبوع 

هبطت جميع مؤشرات البورصة المصرية بشكل مفاجئ وغير متوقع بختام تداولات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية، 

حركة تداولات سوق الاوراق المالية خلال نهاية الاسبوع 

  • هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24 % عند مستوى 26.445 نقطة
  • هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6 %  عند مستوى 6.114 نقطة.
  • وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63 %  عند مستوى 8.670 نقطة.

 

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