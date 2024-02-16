الجمعة 16 فبراير 2024
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اقتصاد

مؤشر البورصات الأوروبية يصعد بختام الأسبوع و"Stox 600" يحقق مكاسب قياسية

البورصات الأوروبية،
البورصات الأوروبية، فيتو

البورصة الأوروبية، حققت البورصة الأوروبية مكاسب قياسية جديدة بختام حركة التعاملات لهذا الاسبوع، حيث أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع ملحوظ، بعد جلستين إيجابيتين أعادتا المؤشر الأوروبي نحو أعلى مستوياته من جديد، محققا مكاسب جديدة للمؤشرات الأوروبية

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المؤشرات الأوروبية، فيتو 

 

ارتفاع المبيعات بنسبة 3.4 % على أساس شهرى 

ارتفعت المبيعات بنسبة 3.4% على أساس شهري، وهو أعلى من توقعات النمو البالغة 1.5%، وكان هذا أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل 2021، ويأتي بعد انخفاض قياسي في ديسمبر 2023. 

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صعود المؤشرات الأوروبية مؤشر Stox 600

صعدت المؤشرات الأوروبية، حيث أنهى مؤشر Stox 600 التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.64%، مع صعود المؤشرات الرئيسية ومعظم القطاعات التي بقيت في المنطقة الخضراء إذ قادت أسهم التعدين المكاسب اليوم الجمعة، مرتفعة أكثر من 2.5%.

وأنهت الأسهم الأوروبية أسبوعا حافلا بالبيانات الإيجابية، حيث أدت تحديثات الأرباح والآمال بتخفيض وشيك لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر. 

 

40.7 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع، وخبيرة: قوى شرائية أنعشت حركة التعاملات

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ارتفاع مؤشر FTSE  البريطانى بنسبة 1.5 % 

وارتفع مؤشر FTSE  البريطاني بنسبة 1.5%، مغلقا عند مستوى 7،711.71 نقطة، ليلامس أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع بعد أن جاءت مبيعات التجزئة البريطانية أقوى من المتوقع.

 

40.7 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع، وخبيرة: قوى شرائية أنعشت حركة التعاملات

اختتمت البورصة المصرية حركة تداولات الأسبوع بتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من مشتريات قوية من قبل جميع شرائح المستثمرين، ما تسبب في ارتفاع قياسي بأحجام وقيم التداول ومكاسب جماعية للمؤشرات بالبورصة المصرية. 

حيث ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة فى البورصة المصرية نحو 40.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية، ليغلق المؤشر الرئيسى عند مستوى 28929 نقطة، ورجح خبراء سوق المال السبب إلى وجود قوى شرائية عنيفة بحركة التداولات من جانب العرب والأجانب خلال جلسات الأسبوع المنتهى فى البورصة المصري

كما استطاع المستثمرون خلال حركة التعاملات إجراء عمليات شرائية على نطاق واسع خلال التداولات بجلسات البورصة المنتهية، حيث أن البورصة المصرية استفادت من ضخ الأموال الملحوظ من جانب المستثمرين العرب والأجانب، خلال جلسات التداول، وهو الأمر الذى أدى إلى الانتعاشة بحركة التعاملات، وارتفاع المؤشر الرئيسى إلى مايقارب مستوى 30 ألف نقطة،وإغلاق جلسة الخميس على صعود قوى بحركة التعاملات.


 

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التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 15 فبراير 2024

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