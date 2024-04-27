السبت 27 أبريل 2024
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حملات مكبرة لرفع كفاءة النظافة بالطريق الدائري بالجيزة (صور)

رفع النظافة بالطريق
رفع النظافة بالطريق الدائري في الجيزة، فيتو

شنت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة حملات مكبرة لرفع كفاءة النظافة بالشوارع وتجريد وكنس الطرق والمحاور المرورية لتحسين مستوى النظافة شملت حرم الطريق الدائري بالوراق وطريق البراجيل أسفل المحور نطاق مركز أوسيم وشوارع السودان وجامعة الدول العربية ومحيط محطه بشتيل بالمنيرة الغربية وقرى ميت رهينة وأبو صير ومزغونة بمركز ومدينة البدرشين وجار الاستكمال.

 

رفع 800 حالة إشغال بحي الهرم

وفي ذلك الإطار، نفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة بحي الهرم شملت شوارع الطوابق وكعبيش والمشربية والمريوطية فيصل والعطور واستهدف رفع التعديات والإشغالات من الطريق العام.

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أسفرت الحملة عن رفع 800 حالة إشغال متنوعة للمقاهي والكافيهات ساهمت في تحقيق الانضباط بالطريق. 


رفع 1200 حالة إشغال متنوعة للمحال والكافيهات

كما شملت الحملات قطاع حدائق الأهرام وأسفرت عن رفع ١٢٠٠ حالة إشغال متنوعة للمحال  والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية) وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام بالإضافة إلى تحرير ١٠ محاضر تموينية لأفران ومخابز غير ملتزمة بمواصفات وأوزان الخبز المحددة وذلك خلال حملات بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المرافق.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

 

نهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور

وفي ذلك الإطار وجه محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بإزالة سوق عشوائي للباعة الجائلين والمفترشين مقام بالمخالفة بنهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور وذلك بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين لتأثيره على حركة المارة والمركبات بالمنطقة نظرا لحجم الإشغالات المتسبب بها الباعة علي الرغم من قيام المحافظة بإنشاء العديد من الأسواق الحضارية البديلة بحي بولاق لتوفير احتياجات المواطنين. 

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