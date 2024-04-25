الخميس 25 أبريل 2024
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أخبار مصر

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام بحي جنوب الجيزة (صور)

حملة اشغالات بالجيزة؛فيتو
حملة اشغالات بالجيزة؛فيتو

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام بالجيزة 

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة وبالتعاون مع شرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام وخط التنظيم وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات بالحي واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عددًا من البروزات للمنشآت التجارية والأكشاك المخالفة المتعدية على أرصفة المشاة والباعة الجائلين والسيارات المتروكة بالجزر الوسطي والانتظار المخالف. 

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إزالة ٤٥٠ حالة تعد وإشغال وتندات لأكشاك ومحال

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة ٤٥٠ حالة تعد وإشغال وتندات لأكشاك ومحال وعربات لباعة جائلين متعدين على أرصفة المشلة ونهر الطريق بشوارع ربيع الجيزي والمحطة وسعد زغلول والأهرام وميدان الجيزة ويحدثون إشغالا للطريق العام وإعاقة لحركة سير المواطنين والمركبات.  
وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة المرور الدورى للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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