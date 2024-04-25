الخميس 25 أبريل 2024
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أخبار مصر

رفع 800 حالة إشغال في حملة مكبرة بحي الهرم (صور)

حملة إشغالات بالجيزة؛
حملة إشغالات بالجيزة؛ فيتو

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية. 

رفع 800 حالة إشغال بحي الهرم

وفي ذلك الإطار، نفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة بحي الهرم شملت شوارع الطوابق وكعبيش والمشربية والمريوطية فيصل والعطور واستهدف رفع التعديات والإشغالات من الطريق العام.

أسفرت الحملة عن رفع 800 حالة إشغال متنوعة للمقاهي والكافيهات ساهمت في تحقيق الانضباط بالطريق. 

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رفع 1200 حالة إشغال متنوعة للمحال والكافيهات

كما شملت الحملات قطاع حدائق الأهرام وأسفرت عن رفع ١٢٠٠ حالة إشغال متنوعة للمحال  والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية) وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام بالإضافة إلى تحرير ١٠ محاضر تموينية لأفران ومخابز غير ملتزمة بمواصفات وأوزان الخبز المحددة وذلك خلال حملات بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المرافق.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

نهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور

وفي ذلك الإطار وجه محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بإزالة سوقا عشوائيا للباعة الجائلين والمفترشين مقام بالمخالفة بنهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور وذلك بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين لتأثيره على حركة المارة والمركبات بالمنطقة نظرا لحجم الإشغالات المتسبب بها الباعة علي الرغم من قيام المحافظة بإنشاء العديد من الأسواق الحضارية البديلة بحي بولاق لتوفير احتياجات المواطنين. 

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