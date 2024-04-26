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خارج الحدود

زلزال قوي يضرب تايوان

زلزال يضرب تايوان،
زلزال يضرب تايوان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن زلزالا بقوة 6.1  درجة على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة هوالين في شرق تايوان.

زلزال قوي يضرب تايوان 

وتسبب الزلزال القوي الذي ضرب تايوان في  هز المباني في العاصمة تايبيه، وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الزلزال كان على عمق 24.9 كيلومترًا، ولكن لم يرد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا.

دوريات مكثفة لخفر السواحل الصيني قرب تايوان مع تصاعد التوترات، تعرضت تايوان لأكثر من ألف هزة ارتدادية منذ أن ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجة مدينة هوالين في وقت سابق من هذا الشهر، وأودى هذا الزلزال بحياة 17 شخصًا.

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تسونامي يهدد دول أسيا 

وهذا هو أعنف زلزال يضرب ساحل جزيرة تايوان منذ 25 عاما، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من العاصمة تايبيه، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية تسونامي في جزر جنوب اليابان والفلبين.

ووُصف هذا الزلزال بأنه الأقوى منذ 25 عاما، أي منذ 1999 عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمر كليا أو جزئيا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.

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تايوان تسونامي آسيا تايبيه

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