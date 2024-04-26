أخبار مصر اليوم: مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة.. وإجراءات وخطوات تعلية درجة السفر على متن الطائرة

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

مصر للطيران تستحوذ على ثقة الفرق المشاركة في أكبر البطولات الإفريقية

لا تزال الشركة الوطنية مصرللطيران تحظي بثقة الفرق الإفريقية الكبري المشاركة في أهم البطولات في قارة أفريقيا وهي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية لكرة القدم لما تقدمه من خدمة متميزة علي متن رحلاتها الخاصة التي تنقل هذه الفرق.





تحذير من السيول والأمطار الرعدية على هذه المناطق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

Advertisements

ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة وحماية الأطفال، وزارة العمل تفتح الملفات الصعبة

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية.. والتي شهدت عددا من الفاعليات والأنشطة وتضمنت ما يلي:

خلال الأسبوع استقبل اللواء د. خالد فودة محافظ جنوب سيناء،بمطار شرم الشيخ الدولي،وزير العمل حسن شحاتة حسن شحاتة،الذي زار المحافظة،لمدة يوم واحد،شهد خلالها فعاليات نظمتها مديرية العمل بالمحافظة..

ما أسباب خصم الرصيد من العدادات مسبقة الدفع بالمنازل والمحال المغلقة؟ الكهرباء تجيب

قد يفاجئ عدد من المواطنين أصحاب الشقق السكنية أو المنازل أو المحال المعاقبة باستمرار إستهلاك الرصيد من العدادات مسبقة الدفع على الرغم من عدم استخدام التيار الكهربائي.

تأمين حركة نقل مشجعي مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بمترو الأنفاق

قامت هيئة الأنفاق بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين حركة المترو، لتأمين نقل مشجعي مباراة الأهلى ومازيمبى بالبطولة الإفريقية اليوم.

وقررت إدارة المترو مد فترة تشغيل مترو الخط الثالث ساعة كاملة بعد منتصف الليل اليوم لخدمة مشجعي فريق النادي الأهلي أمام مازيمبي في البطولة الأفريقية.

مواعيد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

يتساءل الآلاف من العمالة غير المنتظمة عن مواعيد صرف منحة عيد العمال والتي من المقرر أن يتم صرفها مع بداية شهر مايو المقبل.



ويأتي صرف منحة عيد العمال ؛ لتقديم كافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة وخلال شهر رمضان المبارك من خلال صرف المنح المقررة.

بسبب مخاوف تعطل وصول امدادات النفط من الشرق الأوسط البترول يرتفع بنسبة 2% عالميا

زيادة في أسعار البترول عالميا بنسبة وصلت إلي 2% واتجهت أسعار النفط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قبل صدور بيانات التضخم الأميركية، التي قد تعطي المزيد من الدلائل على المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وتشكيل الرغبة في الأصول الخطرة بما في ذلك السلع مثل النفط الخام.

مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات شهر مايو 2024 اعتبارا من الأربعاء المقبل أول الشهر بزيادة 15% للشهر الثالث على التوالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات، ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

إجراءات وخطوات تعلية درجة السفر على متن الطائرة





تقدم مصر للطيران خدمة جديدة E-upgrade تتيح للراكب على متن رحلات الناقل الوطني، تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال على رحلات مصر للطيران الدولية عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com.



