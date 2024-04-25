أشرف صبحي يتفقد استاد القاهرة قبل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استاد القاهرة الدولى للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلى ومازيمبي الكونغولي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وأكد وزير الشباب والرياضة، جاهزية كافة المنشآت الرياضية المصرية؛ لاستقبال كافة المباريات والفعاليات والأحداث الدولية والقارية، بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية.

استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو



أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس

من ناحية أخرى، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجودو للكبار المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة حاليًا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 35 دولة وتستمر حتى يوم 28 أبريل الحالي.

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حضر حفل الافتتاح كلا من اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الأفريقية الأوكسا، سيتني رانديانا رئيس الاتحاد الأفريقي ل الجودو، المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو وأعضاء مجلس الإدارة، وهيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، والأسطورة محمد رشوان بطل الجودو ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية.

أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس، فيتو

خلال كلمته، أكد أشرف صبحى على ريادة ومكانة الرياضة المصرية على مستوى القارة الإفريقية فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وما يحققه أبطال مصر من إنجازات فى جميع البطولات القارية، مشيرًا أن الدولة المصرية تحولت إلى قبلة لاستضافة كافة البطولات العالمية، وأن ما تحقق خلال الفترة الأخيرة في ملف استضافة البطولات هو إنجاز يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية في كافة المجالات.

أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس، فيتو

وأعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المصري للجودو وكافة الفرق المشاركة في منافسات البطولة، معربًا عن ثقته في نجاح البطولة والخروج بها بما يعكس صورة مصر الدولية التي وصلت إليها وأصبحت مقصدًا وقبلة للبطولات والأحداث الدولية.

أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس، فيتو

وأشاد الوزير بالجهد المبذول لاتحاد الجودو المصري تنسيقًا مع الإفريقي والمتحدة للرياضة، وزارة الشباب والرياضة؛ للعمل من أجل إنهاء كافة التجهيزات لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية للكبار.

أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس، فيتو

وعبر سيتني رانديانا رئيس الاتحاد الأفريقي للجودو عن شكره العميق الدولة المصرية والسلطات المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الجهود المبذولة من أجل تذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالوقود، وكذلك العملية التنظيمية للبطولة لتي تسير وفق أعلي المعايير والضوابط الدولية، قائلًا: "شكرًا مصر التقدم، شكرًا مصر النهضة، ونحن علي ثقة من نجاح البطولة علي الأراضي المصرية".