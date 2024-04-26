3.2 % معدل نمو الاقتصاد العالمي في 2024 - 2025 (إنفوجراف)

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن معدل نمو الاقتصادي العالمي خلال 2024 -2025.

حيث أشارت التقارير إلى أن الاقتصاد العالمي كان مرنًا بشكل مدهش، رغم الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، ومعدل نموه سيبقى عند 3.2% في 2024 و2025، وفقا لصندوق النقد الدولي.

أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع

وفي نفس السياق قال محمد الجدعان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي إن أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع، ويتجه نحو هبوط سلس للغاية.

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وأضاف الجدعان، أن التحديات الجيوسياسية قد يكون لها عواقب حادة وشديدة، مشيرا إلى أن البلدان منخفضة الدخل أكثر معاناة، ما دفعه للتأكيد على أهمية التركيز على الصلابة، والتأكد من تقديم هذا الدعم، بحسب وكالة بلومبرج.

وجاء ذلك خلال مشاركة الجدعان في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.