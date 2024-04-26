4 تريليونات دولار استثمارات مطلوبة لمواجهة التغير المناخي في البلاد النامية
أكد تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 الصادر عن الأمم المتحدة أن فجوات تمويل التنمية المستدامة كبيرة ومتنامية.
وتشير تقديرات المنظمات الدولية وغيرها إلى أن نحو 4 تريليونات دولار من الاستثمارات الإضافية مطلوبة سنويًّا للبلدان النامية، ويمثل هذا زيادة بأكثر من 50% على تقديرات ما قبل الوباء.
تأثير التغير المناخي على الكرة الأرضية
يبدو أن تأثير التغير المناخي على الكرة الأرضية لن يتوقف عند حدود ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي وما يتبعها من تغييرات في الطقس، إذ إنه قد يطال "الوقت"، لأنه "يعبث" بـدوران الأرض.
وجدت دراسة نشرتها مجلة نيتشر العلمية أن مراقبي الوقت قد يضطرون إلى التفكير في حذف ثانية واحدة من ساعاتنا في غضون سنوات قليلة لأن الكوكب يدور بشكل أسرع مما كان عليه من قبل وأطلقت الدراسة مصطلح "الثانية الكبيسة" إشارة إلى ما قد يكون من حذف أجهزة ضبط الوقت ثانية واحدة من الساعات العالمية في العام 2029، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.
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