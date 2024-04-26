إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024 (إنفوجراف)
كشف الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف كيو إس للتخصصات الجامعية لعام 2024.
نتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024
وذلك بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، حيث تم إدراج 13 جامعة مصرية فى هذا التصنيف، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 15,559 جامعة على مستوى العالم.
وشملت التخصصات الأساسية خمس قطاعات من العلوم (الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة)، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.
الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف QS
تشمل الجامعات المصرية المُدرجة فى التصنيف: (جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، وجامعة الأزهر، وجامعة أسيوط، وجامعة حلوان، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة الزقازيق، وجامعة طنطا، وجامعة قناة السويس).
انفردت جامعة القاهرة بـ 6 تخصصات علمية، وهي: علم الآثار (101 -150) عالميًا، طب الأسنان (51-100) عالميًا، دراسات التنمية (51-100)، إدارة الضيافة (101-150) عالميًا، اللغويات (251-300) عالميًا، الإحصاء والبحوث التشغيلية (151-200) عالميًا.
كما احتلت جامعة القاهرة المركز 38 عالميًا لأول مرة، فى تخصص إدارة المكتبات والمعلومات، تلتها جامعة الإسكندرية فى المرتبة (51-70).
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