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بمشاركة كبار القراء، الأوقاف تواصل الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب

الأوقاف تواصل الختمة
الأوقاف تواصل الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب، فيتو

تقيم وزارة الأوقاف اليوم السبت بمشاركة كبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وموفدي وزارة الأوقاف من الأئمة والقراء خلال شهر رمضان المبارك وشباب القراء من أصحاب الصوت الحسن ختمة قرآنية كاملة مرتلة على مدار أربعة أيام انطلقت أمس الجمعة بعد صلاة الجمعة، وتستمر حتى نهايتها وتختم مع كبار القراء عقب صلاة العشاء يوم الاثنين 29 / 4 / 2024م.

 

الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أسماء القراء والأئمة المشاركين في الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة غدًا السبت 27/ 4/ 2024م، وذلك على النحو التالي:
المقرأة الرابعة (قراءة الجزأين السابع والثامن)

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1. القارئ الشيخ/ محمود الخشت
2. الشيخ/  رزق رجب عبد الموجود
3. الشيخ/ مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب
4. الشيخ/ محمد فوزي زكي محمد
5. الشيخ/ السيد سعد السيد محمود
6. الشيخ/ محمد طه كامل محمد
7. الشيخ/ محمد عبد الحميد عبد الرازق 
8. الشيخ/ إبراهيم محمد محيي الدين


المقرأة الخامسة (قراءة الجزأين التاسع والعاشر)
1. القارئ الشيخ/ طه النعماني
2. الشيخ/ إبراهيم محمد محيي الدين
3. الشيخ/ خالد رجب عبد اللطيف
4. الشيخ/ كمال محمد علي
5. الشيخ/ طه عبد الستار السيد خطاب
6. الشيخ/ السيد سعد السيد محمود
7. الشيخ/ محمد طه كامل محمد
8. الشيخ/ عقيل محمد عقيل أحمد


المقرأة السادسة (قراءة الجزأين الحادي عشر والثاني عشر)
1. القارئ الشيخ/ كارم الحريري
2. الشيخ/ رزق رجب عبد الموجود
3. الشيخ/ محمد فوزي زكي محمد
4. الشيخ/ خالد رجب عبد اللطيف
5. الشيخ/ كمال محمد علي
6. الشيخ/ طه عبد الستار السيد خطاب
7. الشيخ/ محمد عبد الحميد عبد الرازق 
8. الشيخ/ محمد لطفي نجاتي


المقرأة السابعة (قراءة الجزأين الثالث عشر والرابع عشر)
1. الدكتور/ ماهر الفرماوي
2. الشيخ/ أحمد عبد الهادي
3. الشيخ/ صالح أبو القاسم
4. الشيخ/ محمد عبد الله باهي والي
5. الشيخ/ محمد لطفي نجاتي
6. الشيخ/ عقيل محمد عقيل أحمد
7. الشيخ/ مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب
8. القارئ الشيخ/ عبد المطلب البودي

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وزارة الأوقاف موفدي وزارة الأوقاف الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب مسجد السيدة زينب

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