الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البداية بالحسين والسيدة زينب، وزير الأوقاف يعلن إطلاق مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فيتو

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انطلاق ختمة القرآن الكريم المرتلة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، حيث عُقدت الجلسة الأولى لقراءة الجزأين الأول والثاني من القرآن الكريم بحضور: القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم عبد السميع، والدكتور ماهر محمد عبد النبي الفرماوي، والقارئ الشيخ  عبد المطلب البودي، والشيخ أحمد عصام فرحات، والشيخ أحمد عبد الهادي علي محمد، والشيخ محمود محمد عبد السلام عبد الله، والشيخ عمرو برعي أحمد، والشيخ محمود أحمد محمد إبراهيم، وجمع غفير من رواد مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

Advertisements

إطلاق مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى

كما قرر القطاع الديني بالوزارة إطلاق مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى عقب صلاة الفجر، وستكون البداية بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وستعقد المقرأة بهذه المساجد يوميًا عقب صلاة الفجر.

 كما ستعقد بالمساجد الأخرى التي لها أكثر من إمام مقيم بالمسجد يوميًا، وبالمساجد الكبرى التي ليس بها إمام مقيم عقب فجر يومين أسبوعيًا وهما: الإثنين والخميس من كل أسبوع، وبمساجد كبار القراء المعتمدين يومًا واحدًا في الأسبوع، وسنعلن تباعًا عن المساجد التي ستعقد بها مقارئ الفجر وأيام انعقادها وشيخها القائم عليها أو القائمين عليها إذا كان للمسجد أكثر من إمام.

يأتي ذلك لتعظيم دور المساجد في خدمة القرآن الكريم وتحقيقًا للثواب العظيم الذي يناله من يشارك في هذه المقارئ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَن صلى الفجرَ في جماعةٍ، ثم قَعَد يَذْكُرُ اللهَ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، ثم صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ، تامَّةٍ، تامَّةٍ"، وأي ذكر أعظم من تلاوة القرآن الكريم إنه أعظم الذكر.

كما أن في ذلك مساعدة على التعود على القيام مبكرًا، مع ما في التبكير من خير وبركة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لو أنكم تتوكلون على الله حقَّ توكُّله ؛ لرزقكم كما يرزق الطيرَ: تغدو خماصًا وتروح بطانًا"، ومعنى تغدو خماصا أي تسعى مبكرة على أرزاقها.

txt

أمانة العامل والصانع وإتقانهما، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

txt

إضافة 17 بيتا إلى بيوت الله، الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة السيدة زينب رضي الله عنها السيدة نفيسة القرآن الكريم المساجد الكبرى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد السيدة نفيسة موضوع خطبة الجمعة وزير الأوقاف

مواد متعلقة

أمانة العامل والصانع وإتقانهما، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

إضافة 17 بيتا إلى بيوت الله، الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة
ads

الأكثر قراءة

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

البيض يتراجع 7 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الجمعة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

بمشاركة سيارتي الملك فاروق وعبد الحليم، 10 صور ترصد كرنفال السيارات النادرة بوسط القاهرة

عواصف ترابية شديدة تضرب الأقصر (بث مباشر)

مطربة شهيرة تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالهرم

منوعات

المزيد

عضو بمجلس إدارة نادي السيارات يكشف أنواع المركبات المشاركة في كرنفال وسط البلد (فيديو)

كرنفال احتفالي لأكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية والنادرة بوسط القاهرة (صور)

شاب يقتل صديقه في باكستان بسبب البرجر

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. بايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الأهلي والإسماعيلي.. الزمالك ضد البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية