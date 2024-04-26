الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مياه سوهاج يكرم 119 من حفظة القرآن الكريم

مياه سوهاج تكرم من
مياه سوهاج تكرم من حفظة القرآن الكريم من العاملين

كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج  العاملين وأبناءهم من حفظة القرآن الكريم، وذلك بعد إجراء مسابقة فى تلاوة وحفظ ربع ونصف القرآن الكريم، وثلاثة أرباع القرآن، والقرآن الكريم كاملًا.

 
وأضاف صلاح أن تلك المسابقة تحت إشراف فضيلة الإمام هشام هارون محمد مدير التخطيط بالمنطقة الأزهرية وشارك بها 119 من العاملين وأبناء العاملين، حيث شارك المسابقه  15 من العاملين و104 من أبناء العاملين.

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واكد رئيس مياه سوهاج  أن الاحتفالية تأتي لترسيخ تقليدًا سنويًا ولفتة تقديرية من الشركة لحفظة القرآن الكريم بالاضافة إلى تشجيع العاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم ولغرس الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة فيقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ولتحقيق التواصل الحضاري والفكري والثقافي بعيدًا عن التشدد أو الأفكار الضالة والمنحرفة.
كما كرم رئيس مياه سوهاج 4 أمهات مثاليات عاملات بجميع أفرع الشركة بمسابقة الام المثالية لعام 2024 وأشار أن هذا التكريم يأتى تقديرا  من الشركة  لدورهن البارز كسيدات وأمهات مصريات ناجحات ومنحهن شهادات تقدير وجوائز مالية تقديرا لمكانتهن وجهودهن المتفانية خلال مسيرة عطائهن المتميزة تجاه أسرهم.
 

وأوضحت إنجى جمال مدير إدارة العلاقات الداخلية والخارجية بالشركة أن شهدت فعاليات التكريم، تسليم شهادات تقدير ومبالغ مالية لحفظة القرآن الكريم وللأمهات المثاليات من العاملات بمختلف الأفرع بالشركة، حيث جاء أختيار الأمهات الفائزات وفقًا لشروط المسابقة التي أعلنتها الشركة وأن هذا الحفل يُعد بمثابة رسالة تعكس مدى الدور الإيجابي الذي تبذله الأم في سبيل نجاح الحياة الإجتماعية والعملية للأسرة المصرية، وأن كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح المليئة بالتضحيات والعمل الدؤوب.

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