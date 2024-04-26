الجمعة 26 أبريل 2024
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حوادث

ضبط كميات من المخدرات وأسلحة نارية بحوزة 10 عناصر إجرامية بـ سوهاج والشرقية (صور)

ضبط كميات من المخدرات
ضبط كميات من المخدرات وأسلحة نارية، فيتو

شنت  أجهزة وزارة الداخلية ، حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى (سوهاج - الشرقية).

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وعقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن سوهاج؛ ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة جرجا وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – 2 فرد – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مكبس يدوى - ميزان حساس).

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وفى مديرية أمن الشرقية؛ ضبط (3 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى - عدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض).

وتم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

و تم ضبط (4 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزتهم (4,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الهيروين).
 

كما  تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين).
  
 وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,950) مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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