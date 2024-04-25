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تعيين 7 قيادات إدارية جديدة بمستشفيات سوهاج الجامعية

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قرارات جديدة بتكليف عدد من القيادات الأكاديمية لتولي مهام عملهم الإداري بالمستشفيات الجامعية، وقد ضمت التعيينات تكليف الدكتور خالد عبد العال أستاذ جراحة القلب والصدر مديرًا تنفيذياََ للمستشفيات الجامعية، وتكليف الدكتور سمير عبد المجيد أستاذ الجراحة العامة مديرًا لمستشفي الطوارئ، وأيضًا تكليف الدكتور أحمد كمال أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب مديرًا لمستشفي الجراحات المتخصصة، بالإضافة إلى تكليف الدكتور أسامة العريبي أستاذ مساعد الجراحة العامة ليكون نائباََ لمدير مستشفي الطوارئ، والدكتور ياسر عثمان نائباََ لمدير مستشفي الجراحات المتخصصة، وكذلك تم تكليف الدكتورة فريدة سامي مدرس طب الأسرة مديرًا للعلاج بأجر، كما تم تكليف الدكتور أحمد علي مديرًا للرعايات المركزة.

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تعيين ٧ قيادات إدارية جديدة بمستشفيات سوهاج الجامعية 

وقد هنأ النعماني، القيادات الجديدة على توليهم مهام عملهم الجديد بالمستشفيات الجامعية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وأن يكونوا على قدر المسئولية، وتظهر بصماتهم المميزة بشكل ملموس من خلال الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى، مؤكدًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لنجاح منظومة العمل الإداري بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تسعي للتغيير الشامل فى الأداء الوظيفي بكل مستوياته، وتحرص على إعطاء الكفاءات فرصة لتقود زمام العمل، بما يحقق زيادة وجودة الفاعلية فى الأداء والنهوض باسم الجامعة.

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