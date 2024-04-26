محافظ الدقهلية: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال يحقق الانضباط في الشارع

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية إن تطبيق التوقيت الصيفى يأتي لتحقيق الانضباط بالشارع العام وشدد علي متابعة فتح وغلق المحال العامة من اليوم الجمعة بالمراكز والمدن والأحياء والقري علي مستوي المحافظة..

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ومن خلال حرص الوزارة واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية بالمحافظات.

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ففي محافظة الدقهلية أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة من اليوم الجمعة بالمراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة..

وأكد"مختار"علي ضرورة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بكل قوة وحزم وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق المستمر مع اقسام ومراكز الشرطة وكافة الأجهزة المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من المخالفين لمواعيد الفتح والغلق المقررة بكل حسم.

وقد اوضح" مختار" ان تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، بنطاق المحافظة اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 26 إبريل الجاري 2024، وذلك طبقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية ( رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، وذلك بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفى، حيث تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام...

هذا وقد اضاف "مختار" ان قرار وزير التنمية المحلية، للمواعيد الصيفية يتضمن فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة11مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعةوأن مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مشيرًا الي ان القرار الوزاري يستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

الالتزام بالتوقيت الصيفي

واكد "مختار" علي اهمية تفعيل التنسيق للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، مناشدا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين

التوقيت لتحقيق الانضباط بالشارع العام

كما اكد "مختار"علي أن الدولة تسعى من خلال تطبيق هذا القرار العمل علي تحقيق الانضباط بالشارع العام والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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