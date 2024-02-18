أهمية فيتامين أ للأطفال ومصادره فى الطعام

فوائد فيتامين أ للأطفال، فيتامين أ، من الفيتامينات المهمة التى يجب الحصول عليها يوميا حفاظا على صحة الجسم بشكل عام، والصغار بشكل خاص.

وفوائد فيتامين أ للأطفال، عديدة فهو لا يعزز صحة النظر فقط بل المناعة أيضا وينصح الخبراء بتقديم مصادره للصغار يوميا.

فوائد فيتامين أ للأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فوائد فيتامين أ للأطفال، عديدة منها:-

يساعد في تطوير العظام والأسنان والأنسجة، وبالتالي المساعدة في بناء هيكل مناسب للجسم.

يساهم في إصلاح سريع للعظام والعضلات والأنسجة في حال حدوث أي ضرر، مثل تعرض الطفل للسقوط أو الحوادث.

مهم لتطوير البصر الصحي، والمساعدة على تطوير الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة.يساعد على نمو الأنسجة الرخوة وخلايا الجلد.

مخاطر الإفراط في تقديم فيتامين أ للأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن نقص هذا الفيتامين سيعيق نمو الأطفال وقد يؤدي إلى رؤية غير لائقة، ومن ناحية أخرى، فإن الإفراط في هذا الفيتامين قد يؤدي إلى عسر الهضم وغيرها من المشاكل الصحية، لذلك، يجب الحذر في ما يخص كميات الفيتامين الذي يستهلكه الطفل والافضل أن تكون من مصادر طبيعية وليست بصورة فيتامينات من الصيدلية.

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مصادر فيتامين أ

وتابع، أن من مصادر فيتامين أ:-

الجزر غني بالبيتا كاروتين والذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم.

الخضروات الخضراء الداكنة، أو الحمراء الداكنة أو برتقالية اللون هي أيضا من المصادر الجيدة.

منتجات الألبان والدواجن مثل الحليب والجبن والبيض.

اللحوم والأسماك والكلى والكبد، ولكن تحتوي على كميات صغيرة من فيتامين أ.

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نصائح مهمة لتغذية الطفل

ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.