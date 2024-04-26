أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن تكريم الطالب كريم عبد الرازق في ختام فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الأول بجامعة السويس.

وذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وإشراف الدكتور هيثم عمار - رئيس الوفد المشارك، وإيمانًا من الجامعة بدعم الطلاب والمشاركة في جميع المحافل الرياضية والثقافية شاركت جامعة المنصورة الجديدة في فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الأول بجامعة السويس، خلال أبريل الجاري، والتي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي وبحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، واللواء أركان حرب مهندس حافظ محمود- الخبير الاستراتيجي الكبير، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس، وأعضاء وفود الجامعات المشاركة في مهرجان الأنشطة.

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وقد بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز الإعلامي لجامعة السويس بعنوان: نحن جامعة السويس استعرض إمكانات مختلف كليات الجامعة والبرامج الأكاديمية الحديثة بها.

حصل علي المركز الثالث

وفي الرسم حصد الطالب كريم احمد عبدالرازق(جامعة المنصورة الجديدة) المركز الثالث، وتعبر اللوحه الفنية الفائزة عن انتصار الجيش المصري على إسرائيل في الحروب الحديثة والتي تشير إلى تطور الأسلحة المصرية وقوة جنودها وشجاعتهم الأمر الذي أدى إلى تدمير القواعد الإسرائيلية ودحض فكرة أن إسرائيل قوة عسكرية لا تهزم.

وقد أعرب رئيس الجامعة وجميع منتسبي الجامعة عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بتفوق الطالب "كريم عبد الرازق" بالفرقة الثالثة - كلية العلوم وفوزه بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المشاركة.

كريم" الواجهة المشرفة لجامعة المنصورة الجديدة

وحرص رئيس الجامعة على توجيه كلمات الشكر والتقدير والدعم للطالب"كريم" ووصفه بالواجهة المشرفة لجامعة المنصورة الجديدة، وطالبه بمزيد من التفوق والتقدم وتحقيق المزيد من النجاحات الدراسية والرياضية.

في الوقت الذي وضح فيه "حنيجل" أن فكرة المهرجان جاءت بهدف التعبير عن احتفالانا بأعياد تحرير سيناء بشكل غير نمطي سواء في الشكل أوالمضمون بما يحقق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يؤكد دائما على ضرورة الاهتمام بالشباب لاسيما طلاب الجامعة وتوفير كافة الفرص لهم لإبراز مواهبهم والتعبير عنها.

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