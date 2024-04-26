توجيهات رئيس جامعة جنوب الوادي لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المنتظر أن تتعرض لها البلاد في الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري، وكذلك السيول في حال سقوطها وقام رئيس الجامعة بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة هذه الطوارئ، ووجه رئيس الجامعة تعليماته بإلغاء جميع الرحلات العلمية ومأموريات العمل خلال هذه الفترة.

اجتماع لجنة الكوارث بقنا

وفي نفس السياق اجتمعت لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة بناء على توجيهات رئيس الجامعة برئاسه الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبحضور طروب طلبة أمين الجامعة المساعد وأمناء كليات الجامعة والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية ومدير عام الأمن الجامعي والادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ومسئول الدفاع المدنى عضو لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، وذلك لمناقشة كيفيه مواجهه الامطار المحتمل سقوطها خلال الايام المقبله وتطرق الاجتماع الى الاستعدادات التي يمكن ان تنفذها اللجنة لمواجهة السيول حالة سقوطها مع التاكيد على معاينه اسطح مباني الكليات والمدن الجامعية.

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انقطاع التيار الكهربائي

وكذلك معاينة لوحات الكهرباء والتأكيد على عدم استخدام أجهزة التكييف أثناء الرياح الشديدة واحكام غلق خزانات المياة من الاعلى حتى لا تتمكن التربه من الدخول بالخزانات والتاكيد المشدد على وجود مفاتيح ابواب الطوارئ بجميع المباني وعدم استخدام المصاعد اثناء الازمات والكوارث تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي ووضع ارقام الطوارئ بالجامعه في كل مبنى بمكان واضح وكذلك متابعه مخر السيول وتعبئه اجوله رمل تفاديا للسيول امام مباني الكليات والمستشفيات الجامعية.