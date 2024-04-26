الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب في مصر مساء الجمعة 26 - 4- 2024 (تحديث لحظي)

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

الذهب، لطالما كان الذهب مهما بشكل كبير للبشر منذ القدم، فبجانب استخدامه في الحلي والزينة، يعد ذلك المعدن النفيس من الثروات التي يعتمد عليها الأفراد والدول، ويشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد، كما أصبح له بورصة عالمية للأسعار تتغير لحظيا. 

وخلال السطور التالية ترصد “فيتو" أسعار جرام الذهب محليا خلال حركة التداولات مساء اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 في السوق المحلي. 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2024

Advertisements

الذهب، فيتو 

أسعار الذهب في مصر.. ( تحديث لحظي )

استقرت أسعار الذهب  في مصر مساء اليوم الجمعة، بحركة التداولات في السوق المحلي. 

اقرأ التالي: مؤشر الذهب يصل لـ 2392 دولارا للأونصة الواحدة

الذهب، فيتو 

أسعار الجرام محليا خلال حركة التداولات 

رصدت “ فيتو” أسعار جرام الذهب محليا خلال حركة التداولات، وجاءت كالتالي: سجل سعر جرام الذهب عيار 21  وهو الأبرز والأكثر طلبا في السوق المحلي حوالي 3095 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3537 جنيها للبيع. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3095 جنيها للبيع. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2600 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24760 جنيها للبيع. 

اقرأ التالي: مؤشر أسعار الذهب بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21 إبريل 2024

الذهب، فيتو 

زيادة الإقبال على الذهب في ظل التوترات الجيوسياسية

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال 2024 الجارى، فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية. 

بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل  التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2024

سبائك الذهب أو السبائك الذهبية 

سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو العالي النقاوة، تصل نسبة نقاوتها لـ 99%، يتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبِّه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتُدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب بمواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تُصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الاقتصاد 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 الذهب الدهب اسعار الذهب فى مصر اخر تحديث الذهب بكام الان فى مصر عيار 21 اسعار الذهب اليوم فى مصر عيار 18 سعر الجنيه الذهب اليوم اخر تحديث 26 ابريل 2024 الذهب بكام الان عاجل فى مصر مباشر اسعار الذهب اليوم فى مصر عاجل اسعار الذهب الان 26 ابريل 2024 الذهب بكام الان عاجل فى مصر 2024 الذهب بكام الان فى مصر 26 ابريل 2024 الذهب اخر الاسعار اخر اسعار الذهب اليوم

مواد متعلقة

هبوط جديد في مؤشر أسعار الذهب بالبورصة المصرية (تحديث لحظى)

مؤشر الدولار (DXY) يلامس المستوى 105.89 بحركة التداولات العالمية

هبوط مؤشر الذهب عالميا، وصل لـ 2348 دولارا للأونصة الواحدة

تراجع مفاجئ، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 أبريل 2024

ads

الأكثر قراءة

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

سعر جرام الذهب في مصر مساء الجمعة 26 - 4- 2024 (تحديث لحظي)

مواعيد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

نائب يعلق على ورقة الدكتور غنيم: في منتهى الأهمية وتحتاج إلى حكومة قادرة على التنفيذ

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

مشاهد من حادث انقلاب سيارة بن غفير، والإعلام الإسرائيلي يكشف حالته الصحية (فيديو)

منوعات

المزيد

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

مواصفات سيارة السادات المشاركة بأكبر تجمع كرنفالي للسيارات الكلاسيك بوسط البلد (صور)

تعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الاضطرابات النادرة

محلب وحفيد الملك فاروق وشخصيات عامة، أبرز المشاركين في كرنفال السيارات الكلاسيكية بوسط القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 26-4-2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

تصل لـ 20.5 جنيه في العلبة.. فروق بين أسعار السجائر الرسمية والسوق (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الويل ومن هم المطففين، محمد سيد طنطاوي يجيب

رد قوي من مفتي الجمهورية على دعوات عدم جواز تحية العلم والسلام الوطني

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية