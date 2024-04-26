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ختام فعاليات دورة تدريبية لرفع مهارات التواصل لدى مسئولي الثقافة الصحية بالدقهلية

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

شهدت صحة الدقهلية، ختام فعاليات دورة تدريبية لرفع مهارات التواصل لدى مسئولي الثقافة الصحية.


دورة تدريبية لرفع مهارات التواصل


وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة ختام فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها إدارة التثقيف الصحى بالمديرية، وذلك بهدف رفع مهارات التواصل لدى مسئولي الثقافة الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد إبراهيم العباسي مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بالوزارة  والدكتورة لمياء حمدي مديرة إدارة الإتصال الجماهيري بوزارة الصحة  والدكتور راجح عبد الرازق  مدير إدارة الثقافة الصحية بالدقهلية.

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تدريب 40 مسئول 

وأضاف مكين أن الدورة تضمنت تدريب 40 مسئولي الثقافة الصحية  بالإدارات إلى جانب عقد ورش عمل بهدف رفع القاعدة المعرفية وتطوير مهارات التواصل لديهم.

الثقافة الصحية ترفع الوعى الطبى

وفى ختام الدورة قدم وكيل الوزراة شهادات تكريم للمتميزين مشددًا على دور الثقافى الصحية فى رفع الوعى الطبى لدى المواطنيين.

 

وعلي صعيد اخر، شهدت صحة الدقهلية، زيارة رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة وأشادت بأداء الإدارة بالمديرية.

 

واستقبل الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، الدكتورة  نيفين محمد عبد ربه رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة وذلك  بحضور أميمة صبحى العوضى مدير إدارة التمريض بالمديرية.

 

وتم خلال  اللقاء مناقشة بعض الموضوعات والقرارات التى تنظم عمل التمريض بالمستشفيات العلاجية ووحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة.

 

اجتماع رئيس الإدارة المركزية للتمريض بمفتشات التمريض

كما اجتمعت الدكتورة نيفين محمد عبد ربه رئيس الإدارة المركزية للتمريض بمفتشات التمريض بالمستشفيات والإدارات لمناقشة المشكلات التى تعوق سير العمل واقتراح الحلول المتاحة لها مشيرة إلى الدور المؤثر والفعال الذى يقوم به أفراد هيئة التمريض

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