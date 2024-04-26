الجمعة 26 أبريل 2024
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صحة أسيوط توجه بإعداد نموذج تذكرة موحد لقسم الاستقبال بالمستشفيات

جولة مفاجئة لمديرية
جولة مفاجئة لمديرية الصحة بأسيوط، فيتو

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط يرافقه الدكتور أحمد سيد وكيل المديرية والدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة ومحمد عمر باحث شئون إدارية بمكتب وكيل الوزارة مستشفيات (الصدر وأسيوط العام ) في جولة مفاجئة عقب أداء صلاة الجمعة مباشرةً، لمتابعة حالات المرضي بالعنايات والاستقبال والأقسام الداخلية ومتابعة سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين.

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إعداد نموذج تذكرة موحد لقسم الاستقبال بالمستشفيات

واستهل وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومرافقوه الجولك بزيارة مستشفى أسيوط العام وتفقد قسم الإستقبال وإطلع على قوائم تردد المرضى،واطمأن على حالة المرضى الصحية وانتظام سير العمل بالعناية والمبتسرين والأقسام الداخلية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية موجها إدارة الجودة بإعداد نموذج تذكرك موحد لقسم الاستقبال بالمستشفيات لضمان تقديم خدمات طبية ذات كفاءة  بقسمى الاستقبال والطوارئ طبقا لمعايير الجودة بالمستشفيات.

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الصدر 

وتوجه وكيل وزارة الصحة بأسيوط لمستشفي الصدر، وتفقد الاستقبال وصيدلية الطوارئ والعناية المركزة والمتوسطة والأقسام الداخلية والاشعة المقطعية وتابع الحالات المرضية للاطمئنان على الحالة الصحية لهم والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة، وتلبية كافة احتياجاتهم وأثني على انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية، ووجه بضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وتأتى تلك الجولة فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة الدورية للمنشآت الصحيك ؛للتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

الالتزام بالتواجد وخاصة في النوبتجيات

وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تابع الالتزام التام من الفريق الطبي بالتواجد وخاصة في النوبتجيات، لتقديم خدمة مناسبة للمرضى واطمأن إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسلامة تنك الأكسجين وتوافر اسطوانات احتياطي، واستمع إلى عدد من المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعة وتطبيق بروتوكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

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وأضاف وكيل الوزارة أن الهدف الأول من الخدمة الطبية هو المريض وسلامته وراحته، وحل جميع مشاكله الصحية، وتقديم الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، مشددًا على حسن معاملة المرضى واستمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتأكيد أيضًا على متابعة المرضى، والاطمئنان عليهم ورصد أي سلبيات.

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