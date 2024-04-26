الجمعة 26 أبريل 2024
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خارج الحدود

بعد انتقاده أمريكا، أردوغان يؤجل زيارته إلى البيت الأبيض

أردوغان، تركيا
أردوغان، تركيا

أفادت وكالة الأنباء بلومبرج اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب  أردوغان أجَّل زيارته إلى البيت الأبيض التي كانت مقررة في ال9 من مايو القادم.

وكان مسؤولون أمريكيون وأتراك قالوا في مارس الماضي إن الزعيمين سيجتمعان في الـ9 من مايو في  الولايات المتحدة الأمريكية.

أردوغان يلوح بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا قطعت العلاقات التجارية مع إسرائيل، ومن المحتمل أن تقطع باقي العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف أردوغان: “كل من ينتقد إسرائيل يتهم بأنه معاد للسامية، لكننا لن نرضخ لهذا النوع من التهديد، مضيفا سنظل نعتبر إخواننا في حركة حماس الذين يدافعون عن أرضهم ضد المحتلين حركة تحرر وطني”.

أردوغان أمريكا تساهم في تفاقم المشكلة في قطاع غزة

وتابع أردوغان “علينا العمل على عدم إغفال مآسي إخواننا في غزة ومحاسبة إسرائيل أمام القانون، مضيفا أن الإدارة الأمريكية من خلال دعمها العسكري والدبلوماسي غير المشروط لإسرائيل تساهم في تفاقم المشكلة في قطاع غزة لا في حلها”.

 وأردف، “تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفرض مجددا قيودا تجارية على إسرائيل تشمل 54 منتجا، مؤكدا أن لأحد ينتظر منا الصمت إزاء الإبادة الجماعية بحق إخواننا الفلسطينيين الذين يقاومون وحيدين منذ 203 أيام”.

تركيا تقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل

وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  الأربعاء الماضي، وقف العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها  تقارير إخبارية، إن العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل توقفت، بسبب تدمرت غزة وفلسطين.

وأشار أردوغان الي ان ما يجري في غزة ظلم لا نظير له  قائلا: نتنياهو يهدد أمن المنطقة بأكملها بما في ذلك أمن شعبه.

واستطرد قائلا:  “التوتر بين إيران وإسرائيل كان مثالا على خطورة حرب غزة على استقرار المنطقة ”، مشيرا إلي أنه يجب عدم التغاضي عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

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أردوغان ابيض تركيا إسرائيل غزة

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