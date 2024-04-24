الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

أردوغان يعلن وقف العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل

أردوغان ونتنياهو،
أردوغان ونتنياهو، فيتو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأربعاء وقف العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.

توقف العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها  تقارير إخبارية:  العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل توقفت وقد دمرت غزة وفلسطين بالكامل.

وأشار أردوغان الي ان ما يجري في غزة ظلم لا نظير له  قائلا: نتنياهو يهدد أمن المنطقة بأكملها بما في ذلك أمن شعبه.

واستطرد قائلا:  “التوتر بين إيران وإسرائيل كان مثالا على خطورة حرب غزة على استقرار المنطقة ”، مشيرا إلي أنه يجب عدم التغاضي عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

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وكان أردوغان علق، على التقارير التي تحدثت عن أن قيادة حماس تدرس مغادرة قطر، وقال إنه لا يعتقد أن هذه الخطوة أتت بثمارها.

رحيل قيادة حماس من قطر

وأشار أردوغان بحسب وسائل الإعلام التركية  إلى أنه لا يرى أيضا أي مؤشرات من قطر بشأن رحيل قيادة حماس.

أردوغان: نتطلع لفتح صفحة جديدة مع العراق، وإقامة دولة فلسطينية مفتاح السلام بالمنطقة

أبرزها حزب العمال الكردستاني، فتح الملفات الشائكة بين العراق وتركيا خلال زيارة أردوغان لبغداد

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