الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

رئيسة بلدية في تركيا تغلق محال للاجئين لهذا السبب وتهدد بطردهم (صور)

رئيسة بلدية أفيون
رئيسة بلدية "أفيون قره حصار" التركية، فيتو

أغلقت رئيسة بلدية "أفيون قره حصار" التركية، بورجو كوكسال، العديد من المحال التجارية العائدة للاجئين في المدينة بذريعة عدم حصولهم على التراخيص الرسمية، كما هددت بطرد جميع المهاجرين.

ونشرت رئيسة بلدية ولاية أفيون قره حصار التابعة لـ "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، صورًا عبر حسابها على منصة إكس (تويتر)، تظهر مشاركتها فرق شرطة البلدية بإغلاق أماكن عمل قالت إنها مخصصة للاجئين في المدينة يزاولون فيها أعمالهم من دون الحصول على تراخيص لها.

Advertisements

 

رئيسة بلدية في تركيا تغلق محال للاجئين بسبب التراخيص

وأرفقت كوكسال الصور بتدوينة جاء فيها: "كما وعدنا قبل الانتخابات، سنرسل اللاجئين من أفيون قره حصار الجميلة من دون أي تحفظات. وبينما يبكي تجارنا دمًا، فإنهم يديرون أعمالًا تجارية في هذا البلد من دون ترخيص. لن نسمح بذلك".

وأضافت: "اليوم، بالتعاون مع فرق الشرطة لدينا، وضعنا حدًا لأنشطة أماكن العمل التابعة لـ لاجئين الذين كانوا يعملون في مدينتنا على الرغم من أنهم لم يكن لديهم رخصة عمل أو تشغيل، من بينها صالة ألعاب رياضية في منطقة إرينلر، ومتجر حلوى في منطقة جمهوريات؛ كما أغلقنا أماكن العمل بمحال البقالة في أحياء دوملوبينار وصاحبياتا ومارولكو".

وتابعت كوكسال تدوينتها بالقول: "سأمنع جميع اللاجئين، من فتح أعمال تجارية في أفيون قره حصار، وسأفعل كل ما هو ضروري كي يغادروا مدينتنا. سوف نرسلهم من أفيون قره حصار من دون أي شرط أو تحفظ".

قرار عاجل للحكومة بشأن اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم

حريق ضخم يلتهم أحد مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تركيا اللاجئين اللاجئين في تركيا أزمات اللاجئين حزب الشعب الجمهوري

مواد متعلقة

أردوغان: نتطلع لفتح صفحة جديدة مع العراق، وإقامة دولة فلسطينية مفتاح السلام بالمنطقة

أردوغان: تركيا تتفهم احتياجات العراق من المياه

الأولي منذ 13 عام.. الرئيس التركي يعبر الحدود إلى العراق.. و20 اتفاقية على مائدة أردوغان في بغداد

مفوضية اللاجئين: 473 ألف لاجئ في مصر، والأغلبية سودانيون

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 (تحديث لحظي)

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

وافتها المنية أثناء عملها، رئيس جامعة طنطا ينعى أخصائية التمريض بالمستشفى التعليمي العالمي

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية