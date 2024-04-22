رئيسة بلدية في تركيا تغلق محال للاجئين لهذا السبب وتهدد بطردهم (صور)
أغلقت رئيسة بلدية "أفيون قره حصار" التركية، بورجو كوكسال، العديد من المحال التجارية العائدة للاجئين في المدينة بذريعة عدم حصولهم على التراخيص الرسمية، كما هددت بطرد جميع المهاجرين.
ونشرت رئيسة بلدية ولاية أفيون قره حصار التابعة لـ "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، صورًا عبر حسابها على منصة إكس (تويتر)، تظهر مشاركتها فرق شرطة البلدية بإغلاق أماكن عمل قالت إنها مخصصة للاجئين في المدينة يزاولون فيها أعمالهم من دون الحصول على تراخيص لها.
رئيسة بلدية في تركيا تغلق محال للاجئين بسبب التراخيص
وأرفقت كوكسال الصور بتدوينة جاء فيها: "كما وعدنا قبل الانتخابات، سنرسل اللاجئين من أفيون قره حصار الجميلة من دون أي تحفظات. وبينما يبكي تجارنا دمًا، فإنهم يديرون أعمالًا تجارية في هذا البلد من دون ترخيص. لن نسمح بذلك".
وأضافت: "اليوم، بالتعاون مع فرق الشرطة لدينا، وضعنا حدًا لأنشطة أماكن العمل التابعة لـ لاجئين الذين كانوا يعملون في مدينتنا على الرغم من أنهم لم يكن لديهم رخصة عمل أو تشغيل، من بينها صالة ألعاب رياضية في منطقة إرينلر، ومتجر حلوى في منطقة جمهوريات؛ كما أغلقنا أماكن العمل بمحال البقالة في أحياء دوملوبينار وصاحبياتا ومارولكو".
وتابعت كوكسال تدوينتها بالقول: "سأمنع جميع اللاجئين، من فتح أعمال تجارية في أفيون قره حصار، وسأفعل كل ما هو ضروري كي يغادروا مدينتنا. سوف نرسلهم من أفيون قره حصار من دون أي شرط أو تحفظ".
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