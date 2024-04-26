مسؤول أممي: تنظيف قطاع غزة من الأنقاض والقنابل غير المنفجرة يستغرق 14 عاما

قال مسؤول بالأمم المتحدة: إن الكمية الهائلة من الأنقاض بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة قد تستغرق نحو 14 عاما لإزالتها.

وبحسب رويترز قال، الضابط الكبير في الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامار، في مؤتمر صحفي بجنيف، اليوم الجمعة: إن الحرب خلفت ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الحطام في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمدنية على نطاق واسع داخل قطاع غزة.

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تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة يستغرق 14 عاما

وأضاف أنه على الرغم من أنه من المستحيل تحديد العدد الدقيق للذخائر غير المنفجرة التي تم العثور عليها في غزة، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر 14 عامًا في ظل ظروف معينة لإزالة الأنقاض، بما في ذلك الأنقاض من المباني المدمرة.

وتابع "نحن نعلم أنه عادة ما يكون هناك معدل فشل يصل إلى 10% على الأقل من ذخيرة الخدمة الأرضية التي يتم إطلاقها وتفشل في العمل، ونحن نتحدث عن 14 عامًا من العمل مع 100 شاحنة".

الصحة العالمية الوضع في غزة كارثي بكل المقاييس

وكانت المديرة الإقليمية لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، وصفت، اليوم، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل المقاييس"، وذلك بعد تجاوز الحرب يومها الـ200.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت بلخي: "مر ما يزيد على 200 يوم على الأزمة الطاحنة في غزة، حيث عانى فيها سكان القطاع أشد المعاناة، وتحول القطاع بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة".

وقدرت المديرة الإقليمية للصحة العالمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص في عداد النازحين، إذ اضطروا للمغادرة فرارا من "العنف غير المسبوق، بعد أن فقدوا كل عزيز وغال، منازلهم وممتلكاتهم وأحباؤهم كذلك".

وشددت على أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية، المتمثلة في الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، أمر غير إنساني ولا يمكن التسامح معه، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينذر بازدياد الإصابات واقتراب المجاعة وتفشي الأمراض.

وتطرقت بلخي إلى المخاوف الدولية والإقليمية من وقوع المجاعة في قطاع غزة، مضيفة أن المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق هي ما نخشاه حقا.

العدوان الإسرائيلي علي غزة

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 34262 شهيدًا و77229 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 79 شهيدًا و86 إصابة، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.