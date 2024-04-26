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أخبار مصر

أبرزها منطقة استثمارية، 5 قرارات حكومية جديدة لتنمية رأس الحكمة (إنفوجراف)

رأس الحكمة،فيتو
رأس الحكمة،فيتو

 كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز 5 قرارات جديدة من مجلس الوزراء بشأن تنمية منطقة رأس الحكمة.

 وافق مجلس الوزراء، على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة.

 إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"

وافق مجلس الوزراء على  إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.م.م بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.

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منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" 

 كما تضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م الموافقة الواحدة " الرخصة الذهبية " عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.

وشملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

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