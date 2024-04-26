من الضلمة للنور، كيف أعادت حياة كريمة الأمل لأسرة مصرية بالفيوم؟ (فيديو)

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مجهودات مبادرة حياة كريمة في استعادة نظر إحدى المواطنات بالفيوم.

مجهودات مبادرة حياة كريمة في استعادة نظر إحدى المواطنات

واستطاعت مبادرة حياة كريمة من خلال كشوف إحدى القوافل المجانية بالفيوم من تغير حياة المواطنة عايدة بكري رأسًا على عقب، بعدما أجرت جراحة لإزالة المياه البيضاء من عينيها، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير بعد تشخيص حالتها، وأجرى جراحة لها لتعيد بصرها مرة أخرى.

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الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة "حياة كريمة" بالفيوم

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة "حياة كريمة"، الجاري تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وموقف تسليم المشروعات المنتهية منها، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية بها، ودخول بعضها الخدمة، وبلغت نسب التنفيذ بباقي المشروعات مستويات مرتفعة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمالها تبعًا للجداول الزمنية، للبدء في فرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بعد تلافي كافة ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة.