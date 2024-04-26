الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالي يبحث التوسع في تخصصات فرع جامعة لندن بالعاصمة الإدارية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي ونائب رئيس جامعة لندن، فيتو

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إليستر جارفيس نائب رئيس جامعة لندن، والحاصل على أعلى وسام من المملكة المتحدة لإنجازاته المتميزة في مجال التعليم العالي، بحضور الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وبريطانيا في المجالات التعليمية والبحثية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز هذه العلاقات من خلال المزيد من التعاون المثمر بين الجامعات والمؤسسات البحثية في كلا البلدين، مشيرًا إلى تجارب التعاون الناجحة في فتح أفرع لعدد من الجامعات البريطانية في مصر.

Advertisements

فرع جامعة لندن بالعاصمة الإدارية

وأشار أيمن عاشور إلى اهتمام مصر الراسخ بتدويل التعليم العالي، كمحور أساسي لإستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030، بهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالمية، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب المصريين، تتوافق مع أفضل المعايير الدولية، مؤكدًا أهمية تشجيع الاستثمار في التعليم كأحد أهم روافد التنمية المستدامة، وذلك من خلال فتح المجال لمزيد من الشراكات والاتفاقات مع دول العالم التي تمتلك تجربة مُتميزة في التعليم الجامعي، ومن بينها المملكة المتحدة.

تخصصات جامعة لندن بالعاصمة الادارية

وأشار الوزير إلى بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع الجانب البريطاني للتوسع في فتح أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، ومن بينها فرع جامعة لندن الذى تستضيفه مجموعة الجامعات الأوروبية EUE بالعاصمة الإدارية، والتى تقدم من خلال كلياتها ومؤسساتها العديد من البرامج الدراسية المتميزة، منها 12 تخصصًا متميزًا في الاقتصاد، والعلوم السياسية، والعلوم الإدارية، والتمويل، وغيرها من العلوم الاجتماعية المقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية  LSE  والمصنفة رقم 2 عالميًّا على مستوى جامعات العالم فى العلوم الاجتماعية، وقد حصل منها 18 عالمًا على جائزة نوبل.

جائزة نوبل 

وتناول الاجتماع مناقشة التجربة التي قدمها فرع جامعة لندن بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شملت 7 برامج في هندسة وعلوم الحاسبات في الذكاء الاصطناعي، وتطوير الويب، والهاتف المحمول، والواقع الافتراضي، وتجربة المستخدم، وتُمنح الدرجات العلمية من جامعة لندن تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث، فضلًا عن منح درجة البكالوريوس في القانون تحت الإشراف الأكاديمي من التحالف الأكاديمي لجامعة لندن، والمكون من 6 كليات ممثلة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية بيركبيك، والكلية الملكية في لندن، وكلية الملكة ماري، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية، وكلية لندن الجامعية، والمصنفة الثامنة على العالم، وحصل منها 30 عالمًا على جائزة نوبل، بالإضافة لذلك، تقدم الجامعات الأوروبية في مصر العديد من برامج الدراسات العليا في القانون، وبخاصة في مجال قانون الأعمال الدولي، وآليات حل المنازعات الدولية من قبل كلية الملكة ماري، وكلية لندن الجامعية.  

 


وخلال الاجتماع، استعرض  إليستر جارفيس التوسعات الجديدة لفرع جامعة لندن بالجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية، وبخاصة في مجال الدراسات العليا، مثل: درجة الماجستير فى إدارة الأعمال، والماجستير والدكتوراه فى القانون.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالمستوى العلمى المتميز والإمكانات المادية للفرع بالعاصمة، مرحبًا بتواجد جامعة لندن بكلياتها المصنفة الأولى على العالم، والذي يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى التعاقد مع أعرق الجامعات العالمية، إيمانًا منها بأهمية التعليم كركيزة أساسية للتقدم والازدهار.

ومن جانبه، أكد محمود هاشم حرص الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة على بناء شخصية الطالب وفقًا لأفضل المناهج وطرق وأساليب التدريس العلمية الحديثة؛ بما يسهم في تقديم أعلى مستوى جودة من التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعات الأوروبية تعد الأولى في إفريقيا التى أصبحت عضوًا فى اتحاد الجامعات الأوروبية EUA، لتسهيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في شئون السياسات التعليمية والشئون البحثية، موضحًا أن خطة التطوير للجامعات الأوروبية سوف تشمل التعاون مع جامعات ومؤسسات أوروبية، بالإضافة إلى مؤسسات من المملكة المتحدة؛ لاستضافة برامج متعلقة بعلوم الحياة، والصحة، والدعم الصحي، لصالح جميع المصريين، وتهدف مستقبلًا لتوفير جميع التخصصات المطلوبة لسوق العمل العالمى المستقبلى.

وفي ختام اللقاء، أكد إليستر جارفيس عن اعتزازه الكبير بتجربة جامعة لندن في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالإنجازات الهائلة التي تحققت في هذا المجال، مُؤكدًا التزام الجامعة الراسخ بتوسيع نطاق تواجدها في مصر، وتقديم خدمات تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن مصر تُمثل مركزًا إقليميًا هامًا للتعليم، وأن الجامعة تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المصرية، وتقديم برامج دراسية تُلبي احتياجات سوق العمل، وأضاف أن جامعة لندن تخطط لفتح المزيد من البرامج الدراسية في مختلف المجالات، مع التركيز على البرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة، بما يدعم مسيرة التعليم العالي في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الاوروبية في مصر العاصمة الإدارية الجديدة الجامعات البريطانية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة لندن جائزة نوبل

مواد متعلقة

التعليم العالي تعلن تفاصيل «الهوية البصرية» للطريق الدائري.. الوزارة: التصميمات فريدة من نوعها.. وطلاب هندسة القاهرة وعين شمس شاركوا في المشروع

المستشفيات الجامعية تساهم في دعم المنظومة الصحية.. علاج 25 مليون مريض سنويًا.. إنفاق 19 مليار جنيه على 160 مشروعًا لرفع الكفاءة.. ودعم جهود القضاء على قوائم الانتظار

التعليم العالي: إنفاق 19 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمستشفيات الجامعية

فوز فريق طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة بمسابقة الأمن السيبراني

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

التشكيل الوزاري الجديد 2024.. ماذا فعل وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام ونصف؟.. الاستراتيجية الوطنية للوزارة الملف الأهم.. والجامعات تترقب التغيير الحكومي

وزير التعليم العالي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون المشترك

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تنظم احتفالية "يوم اليتيم"
ads

الأكثر قراءة

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

اليوم، مد فترة تشغيل المترو ساعة لتشجيع النادي الأهلي

بعد الانخفاضات الأخيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

أسعار اللحوم في الأسواق.. البتلو يسجل 500 جنيه والكندوز بـ 400.. والضأن يتراجع إلى أدنى مستوى

أسعار الفاكهة اليوم، نكتارين بلدي يسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

صراع إيطالي على ضم نجم دفاع ليفربول

منوعات

المزيد

بلومبرج: ثروة إيلون ماسك تتجاوز مارك زوكربيرج بـ 23 مليار دولار

ناسا تكتشف علامات محتملة لوجود الحياة على أحد الكواكب

عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة (فيديو وصور)

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

تراجع سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 26-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية