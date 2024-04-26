الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظات

رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي

جانب من متابعة الأعمال
جانب من متابعة الأعمال بالشركة، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، تكثيف أعمال ملس وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي بصفه دورية، بإقليم محافظات"السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".  

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 وجاء ذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة، للقضاء على المناطق الساخنة حتى تستوعب أي زيادة، للمياه خلال الفترات المقبلة وخاصة في فصل الصيف. 

جانب من متابعة الأعمال بالشركة، فيتو
جانب من متابعة الأعمال بالشركة، فيتو

تكثيف أعمال الملس والتطهير 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وخاصة في فصل الصيف، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.  

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جانب من متابعة الأعمال بالشركة، فيتو
جانب من متابعة الأعمال بالشركة، فيتو

المستهدف من الحملة 

وقال رئيس شركة مياه وصرف القناة، إن حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي، تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة وخاصة خلال فصل الصيف، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي، لافتا أن هناك مجموعات من الفرق تعمل علي مدار الساعة في أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي.  

متابعة مستمرة من الشركة 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أصدر تعليمات مشددة ومتابعة مستمرة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور المستمر على جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، بالتنسيق مع فرق الطوارئ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك لضمان توصيل مياه الصرف الصحى من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة. 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، انه جار الاستمرار ايضا أعمال موسعة لتطهير بيارات محطات رفع الصرف الصحي بمحافظات " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، الاستخراج الرواسب والمخلفات الصلبة، وذلك تزامنا لأعمال الملس والتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة، وذلك لمنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع بشكل نهائي خلال فصل الصيف.

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