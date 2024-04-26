الجمعة 26 أبريل 2024
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خارج الحدود

حماس: نأسف لعدم مطالبة بيان الدول الـ 18 لإسرائيل بوقف إطلاق النار

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، إن الحركة تأسف لعدم دعوة الدول 18 التي طالبت حماس بتحرير الرهائن، لوقف إطلاق النار.

وأضافت الحركة في بيان لها، نأسف لعدم تناول بيان الدول الـ 18 قضايا أساسية لشعبنا الذي يرزح تحت وطأة حرب إبادة شاملة، مضيفة أن الحركة تدعو واشنطن والدول الموقعة على البيان إلى رفع الغطاء عن جريمة الإبادة التي يرتكبها العدو في قطاع غزة.

وأردفت الحركة: منفتحون على أي أفكار تأخذ بالاعتبار حقوق شعبنا والمتمثلة بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين.

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حماس تتهم إسرائيل بالتعنت في المفاوضات

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أمس الخميس: إن عدم التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار يرجع إلى التعنت الإسرائيلي، مؤكدا أن الحركة لا تريد الاحتفاظ بما لديها من الأسري.

وأضاف الحية: نرحب بالتصريحات الأمريكية عن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق نار، مضيفا أن الحركة لا تريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى وجادون في الإفراج عنهم ضمن توافق ومفاوضات جادة.

إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار 

وتابع الحية: الإشكال الحقيقي هو عدم قبول الاحتلال وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة، مؤكدا أن الحركة تنتظر الرد على موقفنا من الاحتلال والوسطاء.

وأردف نخوض مفاوضات جادة من أجل وقف دائم لإطلاق النار وصفقة تبادل جادة وحقيقية وأن التصريحات الأمريكية جاءت قبل تسلمنا أي رد على موقفنا من إسرائيل أو الوسطاء.

حماس الاحتلال دمر 20 % فقط من قدرات المقاومة  

وفي وقت سابق قال خليل الحية، القيادي في حركة حماس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر ما لا يزيد على 20% من الإمكانات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.

 وأضاف الحية في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "إنهم لم يدمروا أكثر من 20٪ من قدرات حماس، لا بشرية ولا معدات في الميدان"، لافتا إلى أنه يمكن حل الصراع من خلال بناء التوافق.

وأضاف أن حماس ترغب في رؤية "دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية".

حماس تقترح هدنة لمدة 5 سنوات

ووفقا له، فإن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل وإلقاء أسلحتها إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود ما قبل عام 1967.

حل جناح القسام العسكري لحركة حماس

ورأى القيادي في حماس أنه إذا غادرت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، فإن كل من حاربها "سيتحول إلى أحزاب سياسية وستتحول القوات المقاتلة المدافعة عنها إلى جيش وطني"، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيتم حل كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

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