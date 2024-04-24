طرد قادة حماس من قطر.. القصة الكاملة لرواية مزعومة حول قرار نقل مكاتب الحركة.. والخارجية القطرية تحسم الجدل

رواية مزعومة تداولتها تقارير اخبارية عالمية حول ضغوط لنقل مكاتب قيادات حماس من العاصمة القطرية الدوحة وسط مساعي الجهود العربية الدولية من أجل التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في غزة، وهو الأمر الذي اثار جدلا واسعا حول حقيقه الرواية.

نقل مقرات حماس خارج قطر

وادعى تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، السبت الماضي أن القيادة السياسية لـ حركة حماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر، وذلك مع تزايد ضغوط أعضاء الكونجرس الأمريكي على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها بين إسرائيل والحركة.

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فيما أشار وسيط عربي في المفاوضات بحسب الصحيفة الأمريكية إلى احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار بالكامل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب قولهم إن الحركة تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عواصمهما.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن مغادرة حماس قطر يمكن أن تحبط المحادثات الحساسة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح عشرات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، كما أنه قد يجعل من الصعب على إسرائيل والولايات المتحدة نقل رسائل إلى الحركة.

وقال وسيط عربي مطلع للصحيفة: "توقفت المحادثات بالفعل مرة أخرى مع عدم وجود إشارات أو احتمالات تذكر لاستئنافها في أي وقت قريب، كما أن انعدام الثقة يتزايد بين حماس والمفاوضين".

وقال وسيط عربي آخر في المفاوضات لـ"وول ستريت جورنال" إن "احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار بالكامل أصبح ممكنًا جدًّا".

تعليق حماس على نقل مقرها خارج الدوحة

من ناحيتها علقت حركة حماس على ما تم تداوله بشأن مطالبة قطر لها بنقل مقرها من الدوحة، قائلة إن كل ما تردد عن ذلك عار من الصحة وأنه ليس صحيحا أن قطر طلبت ذلك.

وقال المتحدث باسم الحركة محمد نزال في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية إن قطر لم تطلب منهم الخروج مشيرأً إلى أن ما يتم تداوله محاولات للضغط عليها.



قطر تحسم جدل نقل قادة حماس من الدوحة

فيما كشف الدوحة اليوم الثلاثاء حقيقة الرواية، مشيرة الي ان أن المكتب السياسي لحركة "حماس" سيبقى متواجدا في الدوحة طالما يفيد وجوده جهود الوساطة الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي تعليقا على هذه الأنباء: "طالما أن وجود قادة حماس هنا في الدوحة مفيد وإيجابي لجهود الوساطة، فإنهم سيبقون هنا".

وأكد الأنصاري أن مكتب حماس في الدوحة "أنشئ بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى لضمان وجود قناة اتصال تنجح أي وساطة تقودها قطر بين الطرفين ونجح في إنجاز العديد من الوساطات خلال السنوات الأخيرة".



الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين



وأضاف: "طالما أن مكتب حركة "حماس" يؤدي هذا الدور بمعنى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة، فلا مبرر لإنهاء وجوده".

وشدد على أن "قطر ملتزمة بوجود الوساطة ولكنها في مرحلة إعادة التقييم"، مكررا تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء الماضي التي أثارت تكهّنات باحتمال مغادرة حماس الدوحة.

وانتقد الأنصاري تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن قطر مشيرا إلى أنها واحد من الأسباب التي دفعت الدوحة إلى إعادة النظر في دورها كوسيط.

وقال: "ليس سرا أن هناك تصريحات على لسان عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا بشكل سلبي عن الوساطة القطرية، وهؤلاء يعلمون جميعا ما هو الدور القطري وطبيعته وتفاصيله خلال المرحلة السابقة".

واتهمهم بـ "اختلاق أكاذيب من باب التموضع السياسي في إطار الدورة الانتخابية في بلادهم"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يبرر بأي شكل من الأشكال الاعتداء على الوسيط".

قيادة حماس تدرس مغادرة قطر

كما علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على التقارير التي تحدثت عن أن قيادة حماس تدرس مغادرة قطر.

وقال إنه لا يعتقد أن هذه الخطوة أتت بثمارها.

وأشار أردوغان بحسب وسائل الاعلام التركية إلى أنه لا يرى أيضا أي مؤشرات من قطر بشأن رحيل قيادة حماس.

